Le lien unique entre une petite fille et son chat atteints d'une malformation faciale change la vie de centaines d'animaux

Un chaton appelé Sergeant Pepper apprend à une fillette qu’être différent n’empêche pas d’être heureux. Leur merveilleuse amitié a permis d’aider d’autres animaux qui vivent au refuge dont est issu le petit félin.

Pendant sa grossesse, Caitlin avait pris peur en apprenant que sa fille à naître présentait une malformation faciale, une fente labiale associée à une fente palatine en l’occurrence. Mais en faisant quelques recherches et en se préparant psychologiquement, elle a fini par comprendre que son enfant pouvait très bien mener une vie heureuse malgré tout.

Ivy est venue au monde et a comblé ses parents de bonheur. Puis, à l’âge d’un an et demi, elle a subi une opération qui a corrigé en partie le problème. Par la suite, sa famille remarquait qu’elle s’intéressait de plus en plus à son chat adulte ; elle essayait d’imiter ses miaulements et cherchait constamment à entrer en contact avec lui.

Caitlin et son mari ont alors pensé à adopter un chaton. Quand ils ont vu Sergeant Pepper, un jeune félin né lui aussi avec des fentes labiale et palatine, sur Instagram, ils ont tout de suite su qu’il était destiné à devenir le nouveau membre de leur famille. Ils n’ont pas mis longtemps à prendre leur décision ; ils ont adopté Sergeant Pepper au refuge où il vivait, celui de la Philadelphia Animal Welfare Society.



Philadelphia Animal Welfare Society / Facebook

Le chaton et Ivy sont vite devenus très proches. Ils ont pris l’habitude de jouer ensemble, de grimper sur les meubles, d’échanger les câlins et même de faire quelques bêtises en duo. Caitlin espère qu’en grandissant, sa fille comprendra en observant Sergeant Pepper que sa malformation n’est aucunement un obstacle au bonheur. C’est ce qu’elle confié à People.

Play

Une récompense pour le refuge d’où provient Sergeant Pepper

Leur histoire a touché l’organisation Petco Love et, à l’occasion de son évènement annuel Love Stories, celle-ci a sélectionné Ivy et Sergeant Pepper parmi 100 familles ayant adopté des animaux de compagnie et dont la vie a changé grâce à eux. Les refuges dont ils sont issus ont ainsi été récompensés en recevant une somme d’argent, jusqu’à 100 000 dollars.

A lire aussi : Un chaton abandonné dans une boîte en carton pleure sans cesse jusqu'à ce qu'un chat bienveillant le prenne sous son aile

La Philadelphia Animal Welfare Society a donc profité d’une aide financière plus que bienvenue grâce à Ivy et son ami félin. Un montant qui aidera l’association dans son formidable travail au service des animaux en difficulté.