Plusieurs équipes de secours se mobilisent pour évacuer en hélicoptère un chien policier intoxiqué à l'ozone, il quitte la clinique 2 jours plus tard

Gravement intoxiqué lors d’une intervention, un chien policier appelé Luca a finalement survécu après une prise en charge d’urgence et une évacuation aérienne exceptionnelle. Désormais hors de danger, le Berger Belge Malinois a pu quitter la clinique, au terme d’une mobilisation coordonnée et inédite de plusieurs équipes de secours.

Luca, chien policier, a été sauvé in extremis après une mission ayant bien failli lui être fatale, rapportait Knox News . Ce Berger Belge Malinois de 6 ans fait partie du bureau du shérif du comté de Clay, en Caroline du Nord.

Le mardi 21 avril 2026, il participait à une intervention, s'étant retrouvé exposé à une forte concentration d'ozone dans un espace confiné. Les autorités n'ont pas fourni davantage de précisions.

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Clay County Sheriff's Office / Facebook

Peu après, son maître, le détective Steven Smith, l'avait retrouvé en détresse respiratoire et le voyait vomir, d'après WVLT . Le chien avait d'abord été emmené aux urgences vétérinaires de Big Bear Vet à Hayesville, toujours en Caroline du Nord. Il avait été stabilisé, puis transporté par hélicoptère au Collège de Médecine vétérinaire de l'Université du Tennessee, à Knoxville dans l'Etat voisin du Tennessee.

Admis à l'unité de soins intensifs, il s'est courageusement accroché et a fini par s'en sortir. Knox News a, en effet, partagé des nouvelles rassurantes au sujet du brave quadrupède.

Luca a quitté la clinique vétérinaire

L'état de santé de Luca s'est considérablement amélioré, si bien que son hospitalisation a pris fin le 23 avril, soit le surlendemain de l'incident.

« Luca et son maître sont très reconnaissants pour toutes les prières et le soutien manifestés durant cette période difficile », a déclaré Enlanger Life Force Air Medical, l'agence de transport médical ayant assuré son transfert aérien.

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C'était d'ailleurs la première fois qu'une opération de sauvetage par hélicoptère aussi complexe était réalisée dans l'Etat du Tennessee. Cette réussite est d'autant plus admirable qu'elle a impliqué plusieurs services, ayant joint leurs efforts de manière parfaitement coordonnée ; outre Enlanger Life Force Air Medical et le bureau du shérif du comté de Clay, elle a également mobilisé la police de l'Université du Tennessee, les pompiers de Knoxville et l'équipe vétérinaire à bord de l'appareil.