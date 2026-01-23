Elle cherchait son chien partout dans la maison et le découvre finalement dans une cachette complètement ratée (vidéo)

Quand la maison devient étrangement silencieuse, on se doute toujours que quelque chose se trame… C’est ce qu’a pensé la maîtresse de Marlo, un petit Chihuahua malicieux. Ce jour-là, elle le cherchait partout, avant de découvrir qu’il tentait de se cacher avec un succès plutôt limité.

Ne vous laissez pas abuser par leur taille : les petits chiens ont souvent un caractère immense, et Marlo le prouve. Ce Chihuahua originaire de Phoenix en Arizona (États-Unis), est minuscule, mais sa confiance est énorme, comme le montre une amusante vidéo Instagram reprise par le média DogTime.

Un camouflage raté

La séquence commence par un plan sur un lit, et le texte suivant à l'écran : « Je cherchais mon chien partout dans la maison et puis je vois ça. »

Au premier coup d’œil, rien ne semble bouger : juste des draps blancs impeccables et un tas d’oreillers soigneusement disposés. Puis, doucement, on aperçoit un minuscule bout de museau brun qui dépasse entre 2 coussins, trahissant la présence du petit Marlo.

L'adorable Chihuahua s’était faufilé dans le lit, persuadé d’être parfaitement invisible et d’avoir trouvé la cachette idéale. Le toutou reste parfaitement immobile, sans un geste pour se repositionner ou s’enfoncer davantage dans les oreillers, comme s’il se disait : «Si je ne bouge pas, peut-être que ça passera…» Sa cachette est loin d’être parfaite techniquement parlant, mais elle reflète toute sa malice !

© @marlodadawg / Instagram

Le web sous le charme

Sur Instagram, Marlo fait déjà fondre le cœur des internautes. Son compte est peut-être récent, mais des scènes comme celle-ci expliquent facilement l’engouement qu’il suscite. En effet, difficile de ne pas sourire devant tant d’innocence et d’espièglerie réunies en une si petite boule de poils !

© @marlodadawg / Instagram

La vidéo a déjà franchi le cap des 57 000 mentions « J’aime », et de nombreux internautes disent avoir vécu la même scène avec leur propre chien.

D’autres ont soutenu le petit toutou malgré sa cachette maladroite. « Je ne vois rien », s’est ainsi amusé un spectateur, tandis qu’un autre a parfaitement résumé l’esprit de la vidéo : « Que j’aimerais être bien au chaud ! » Une chose est sûre - et Marlo ne dira certainement pas le contraire… - la saison du cocooning est bel et bien lancée !