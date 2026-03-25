Porté disparu, un chien est localisé dans une rivière glacée puis secouru par un hélicoptère de police (vidéo)

Un chien tombé dans une rivière glacée a été secouru in extremis par un hélicoptère des forces de l'ordre. Après ce sauvetage spectaculaire, le canidé appelé Cooper a enfin retrouvé sa famille sain et sauf.

Aux Etats-Unis, un chien disparu a finalement été localisé dans une rivière et secouru par hélicoptère avant d'être restitué à sa famille, rapportait News Nation le mardi 24 mars.

Les faits ont eu lieu l'après-midi du lundi 23 mars à Baldwinsville dans l'Etat de New York. Ce jour-là, un Goldendoodle répondant au nom de Cooper s'était volatilisé, suscitant l'inquiétude de ses humains qui le cherchaient partout.



Photo d'illustration

Ces derniers ignoraient que le quadrupède était tombé dans un cours d'eau et donc en très grand danger. Il risquait de perdre son combat contre l'hypothermie et la noyade à tout moment.

Par chance, alors qu'il luttait pour garder la tête hors de l'eau dans la très froide rivière Seneca, il a été repéré par un passant qui a aussitôt composé le 911, le numéro d'appel d'urgence.

C'est le bureau du shérif local, celui du comté d'Onondaga (Onondaga County Sheriff’s Office), qui est intervenu, envoyant une équipe de sauvetage à bord d'« Air 1 », surnom donné à son hélicoptère Bell 407.

A bord se trouvaient le sergent Jim Farley, père de famille et propriétaire d'un Goldendoodle, ainsi que l'adjoint Levi Taylor.

« J’ai pensé à mes enfants, car eux aussi ont un Goldendoodle »

L'appareil a atteint la zone très rapidement, en une minute. « On entend un message radio qui décrit un chien au milieu de la rivière qui lutte pour rester à flot, on se regarde et on se dit : "Ah oui, on y va" », raconte le sergent Farley à News Nation.

« J’ai pensé à mes enfants, car eux aussi ont un Goldendoodle, poursuit-il. Ça m’a vraiment touché, et je me suis dit que je voulais faire tout mon possible pour aider ce chien. Alors, une fois le plan établi, on savait qu’on allait le faire ».

Une fois l'hélicoptère stabilisé à proximité du chien, Levi Taylor s'est positionné sur les patins de l'aéronef, puis a réussi à se saisir de l'animal pour le sortir de l'eau et le hisser à bord. A 18h15, Cooper était enfin en sécurité.

Le rescapé a été séché, réchauffé et réconforté. L'hélicoptère a quitté les lieux, et Cooper a pu retrouver ses propriétaires.

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D'après Levi Taylor, lui et ses collègues avaient effectué un sauvetage similaire 2 semaines plus tôt.

Le conseil de Woopets : comment réagir si votre chien tombe dans l’eau ?

En s'aventurant sur une fragile couche de glace recouvrant un cours ou plan d'eau, en décidant de plonger de son propre chef ou en tombant accidentellement, un chien peut se retrouver prisonnier des flots et incapable de regagner la terre ferme. Il risque alors d'être emporté par le courant, de souffrir d'hypothermie ou encore de se noyer. Cooper a eu la chance d'être repéré et secouru à temps, mais si cela devait arriver à votre ami à fourrure ou si vous étiez témoin d'une scène analogue, voici ce qu'il faut faire :