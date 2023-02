Plus de 2000 Golden Retrievers se sont donné rendez-vous lors d’une journée nationale en leur honneur (vidéo)

Le succès du Golden Retriever dans l’Hexagone n’est plus à prouver, et il semble aller bien au-delà de nos frontières. Un évènement annuel organisé dans la ville de Golden, aux États-Unis, met en lumière cette race fabuleuse comme aucun autre rassemblement ne l’avait fait auparavant !

Des milliers de Golden Retrievers se sont rendus dans l’état du Colorado en compagnie de leurs maîtres le 4 février dernier, à l’occasion du National Golden Retriever Day (journée nationale du Golden Retriever). Un évènement a été programmé en leur honneur, le « Goldens in Golden », et il a réuni plus de 2000 chiens de la race !

Ce jour-là, de nombreux Golden Retrievers de tous les âges et de toutes les couleurs ont déambulé dans les rues de Golden, ville de 20 000 habitants. Le but de ce rassemblement ? « Faire la fête et célébrer cette race de chien très appréciée des familles », rapporte Demotivateur. Le second chien préféré des Français semble rencontrer tout autant de succès outre-Atlantique.

Des qualités qui ne sont plus à prouver

Les Golden Retrievers connaissent une popularité intacte depuis de nombreuses années. Ce chien qui respire la convivialité et la joie de vivre fait le bonheur de tant de familles que l’idée de les mettre à l’honneur était une évidence pour Megan Pinson, organisatrice du « Goldens in Golden ».

Dans cette ville du Colorado, le Golden Retriever est comme un poisson dans l’eau ! « Ils adorent nos sentiers de randonnée et nos chemins pédestres, et aiment se sociabiliser dans nos jardins et patios adaptés aux chiens », raconte-t-elle.

Une nouvelle édition couronnée de succès

Les vedettes à poil doré et leurs maîtres ont ainsi pu profiter d’une journée hors du temps, et ces derniers ont eu l'occasion de rencontrer d’autres personnes avec qui ils partagent un amour commun du Golden Retriever.

D’autres rassemblements de ce type ont eu lieu en Écosse ou à Los Angeles, mais le « Goldens in Golden » est celui qui rencontre le plus de succès. Après avoir fourré leurs nez et leurs truffes dans les divers stands de jouets et de friandises, tous les participants se sont réunis sous le panneau géant « Bienvenue à Golden », pour prendre une photo de groupe impressionnante – et mémorable.

L’évènement des amoureux de Golden Retrievers, qui se déroule tous les ans, a d’ailleurs atteint cette année un nouveau record d’affluence. Face au succès notoire de la race à la robe dorée, les prochaines éditions promettent d’être encore plus réussies !