Quel est le chien préféré des Français ? La Centrale Canine dévoile son nouveau top 20

Le Berger Australien est toujours le chien préféré des Français, si l’on se base sur le nombre de représentants de la race ayant été inscrits au LOF (Livre des Origines Français) en 2022 ; 20 018 en l’occurrence. C’est le premier enseignement que nous livre le nouveau classement de la Centrale Canine, dévoilé via communiqué sur son site le mercredi 18 janvier.

Le podium de ce top 20 connaît un léger changement par rapport à 2021. Si la place de dauphin est occupée, comme l’an dernier, par le Golden Retriever avec près de 15 000 inscriptions, la 3e position revient cette fois-ci au Staffordshire Bull Terrier. Ayant compté 12 531 inscriptions, il déloge le Berger Belge qui connaît une baisse de 14% avec 11 646 chiens inscrits au LOF.

Baisse des inscriptions qui est d’ailleurs globale, après une année 2021 ayant été caractérisée par un pic lié à la forte demande en chiens durant les périodes de confinement.

Pour le reste, on note une progression considérable en ce qui concerne le Cocker Anglais, 8e au classement avec 3% d’inscriptions de plus par rapport à l’année précédente. Plus spectaculaire encore est la remontée du Berger Américain Miniature, « version réduite » du Berger Australien, avec une hausse de 15% des inscriptions au LOF et une honorable 14e place.

Le classement SCC des 20 premières races de chiens selon le nombre d’inscriptions au LOF en 2022

1er : Berger Australien (20 018)

2e : Golden Retriever (14 948)

3e : Staffordshire Bull Terrier (12 531)

4e : Bergers Belges Malinois, Tervueren, Groenendael et Laekenois (11 646)

5e : Berger Allemand (8 810)

6e : Labrador Retriever (8 407)

7e : Cavalier King Charles Spaniel (7 460)

8e : Cocker Anglais (6 798)

9e : American Staffordshire Terrier (6 356)

10e : Setter Anglais (6 267)

11e : Beagle (6 101)

12e : Epagneul Breton (5 193)

13e : Bouledogue Français (4 791)

14e : Berger Américain Miniature (4 744)

15e : Cane Corso (4 662)

16e : Chihuahua (4 506)

17e : Teckel (4 487)

18e : Husky Sibérien (4 343)

19e : Spitz Allemand (3 695)

20e : Shih Tzu (3 542)