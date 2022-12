Un homme vit avec 13 Golden Retrievers, et il ne changerait son quotidien pour rien au monde ! (vidéo)

Collin Standon, Texan de 24 ans, mène une vie de rêve auprès de 13 boules de poils toutes plus douces les unes que les autres. Il vivait initialement avec un trio de Golden Retrievers : Emma, Sam et Chloe. Cette dernière a donné naissance à 9 chiots : Rocky, Moose, Raider, Cowboy, Pumpkin, Sunshine, Missy, Angel and Callie. Collin a décidé de tous les garder !

Mais comme vous l’aurez remarqué, le compte n’est pas encore bon. Ce jeune homme dévoué a adopté un treizième toutou du nom de Obbi, un autre Golden Retriever issu d’un refuge, qui allait se faire euthanasier. Nous sommes sûrs qu’en l’accueillant sous son toit, il lui a offert la plus belle vie possible.

« Le bonheur est un euphémisme »

Selon le New York Post, Collin dépenserait près de 700€ par mois de croquettes pour nourrir tous ses toutous à la robe dorée. Les Golden Retrievers sont réputés pour avoir l’appétit vorace, et ce sont les mâles qui sont les plus gourmands, raconte leur maître.

Assurer leur bien-être engendre un coût qui n’est pas moindre, mais Collin ne changerait son quotidien pour rien au monde. Il ressent un pur bonheur aux côtés de ces chiens qui respirent la jovialité et la joie de vivre.

Le jeune homme le partage d’ailleurs sur sa page TikTok, The Fluffy Family, suivie par plus de 315 000 abonnés. Il y publie de nombreuses vidéos en tous genres, et y dévoile la réalité de leurs aventures, notamment la préparation de leurs repas, ou encore les sessions de jeu auxquelles ils s’adonnent.

Alors que certains internautes s’inquiètent de la quantité de poils présente dans sa maison, d’autres y voient là une vie de rêve. « Cette vidéo nous vient-elle du paradis ? » a-t-on pu lire sous l’une d’entre elles. Il est sûr que Collin ne connaît pas la définition de mot « ennui », et qu’il ne manquera jamais d’amour aux côtés de ces animaux qui débordent d’affection à son égard.