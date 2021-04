Sourd et aveugle, ce chien rose star des réseaux sociaux est une source d’inspiration pour tous

Suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, partageant sa joie de vivre et sa positivité dans les écoles, et protagoniste d’un livre qui sortira cet été… Piglet a une vie bien remplie et joyeuse pour un chien dont le cas semblait désespéré il y a 4 ans.

En anglais, le mot Piglet signifie « porcelet ». En rencontrant ce chien lors d’un évènement d’adoption en mars 2017, Melissa Shapiro trouvait effectivement qu’il ressemblait à un petit cochon avec sa robe tirant vers le rose.

Vétérinaire vivant et travaillant à Westport dans le Connecticut (Nord-est des Etats-Unis), cette mère de 3 enfants et propriétaire de 6 chiens issus de refuges était à la recherche d’un autre canidé à accueillir.

Piglet avait besoin d’un foyer aimant et attentionné. Sourd, aveugle et très maigre (il pesait moins d’un kilogramme à l’époque), il lui fallait des maîtres expérimentés et disposés à répondre à ses besoins spécifiques.

Au départ, Melissa Shapiro avait l’intention de faire office de mère d’accueil pour le jeune quadrupède. La mission s’avérait des plus complexes ; durant toute sa carrière de vétérinaire et de maîtresse, elle n’avait jamais eu affaire à un chien aussi anxieux.

Au prix de longs mois d’efforts pour l’aider à surmonter ses difficultés et ses craintes, elle, son mari, leurs enfants et leurs chiens ont réussi à faire de Piglet un membre à part entière de leur famille, confiant, joyeux et plein d’entrain.

Les liens unissant Melissa Shapiro et Piglet n’ont fait que se renforcer, si bien qu’elle a décidé de l’adopter définitivement.

Elle lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, où il est suivi en masse. Piglet totalise, en effet, près de 250 000 abonnés sur Instagram et 170 000 sur Facebook. Il est également au centre d’un programme éducatif lancé par sa propriétaire en collaboration avec une institutrice de CE2.

Une joie de vivre et une détermination communicatives

Dans le cadre du Piglet Mindset Educational Outreach Program et de l’organisation Piglet International, le chien et sa maîtresse font le tour des écoles pour prouver aux élèves que, malgré les difficultés et handicaps, on peut mener une vie normale, heureuse et épanouie en ayant un état d’esprit positif.

L’initiative de Melissa Shapiro permet aussi de sensibiliser les écoliers à la cause animale et de récolter des fonds pour soutenir les associations œuvrant en faveur des chiens aux besoins spéciaux.

Ce n’est pas tout. En août prochain paraîtra : « PIGLET: The Unexpected Story of a Deaf, Blind, Pink Puppy and His Family », un livre retraçant l’aventure de Piglet et sa maîtresse, rapporte Westport News.

Cette dernière est fière de faire partie de sa vie et d’être le témoin privilégié de « l’histoire inattendue et improbable d'un petit chien rose sourd et aveugle qui a un sens de l'humour incroyable et qui est absolument adorable. »