Quand le bus arrive, ce Berger Allemand est toujours, prêt à accueillir son petit humain, saluer les enfants et leur chauffeur (vidéo)

Thor tient à cette habitude qui le rend aussi heureux que sa famille. Dès que l’heure arrive, il se rend près de la porte, en place pour se rapprocher du bus scolaire jaune qui arrive. Tous les jours, c’est la même chose, et personne ne s’en lasse évidemment. Il faut dire que cet adorable Berger Allemand était plus qu’attendu par sa famille.

Thor est arrivé chez Deanna Rogers, son mari et ses 2 fils, « en novembre 2023 », expliquait Newsweek. Vivant près d’une route très fréquentée, la famille voulait un chien plutôt obéissant qui ne se mette pas en danger en voulant s’échapper. Ces amoureux des animaux, déjà propriétaires d'autres boules de poils, ont été conquis par la personnalité de Thor, à l’aise dans toutes les situations.

@deannarogers_ / TikTok

Un rôle essentiel

Dès son arrivée, Thor a joué son rôle de gardien bienveillant, ne montrant jamais une pointe d’agressivité. Sa maîtresse témoigne : « Il peut passer toute la journée à l’extérieur, à garder un œil sur les animaux de la ferme et à regarder nos garçons jouer ». Deanna décrit son chien de cette manière : « Ce qu’il adore faire, c’est se promener longtemps, en particulier en voiture ! Il est incroyablement intelligent et protecteur, mais jamais intimidant. À côté de ça, c’est un grand bébé ».

@deannarogers_ / TikTok

« Il a commencé à prendre conscience de la routine scolaire des enfants »

Doté d’une grande intelligence, le Berger Allemand a fini par intégrer les allers et retours des enfants de la maison. Les départs vers l’école, évidemment, mais aussi les retours à la maison, qui sont souvent des moments de joie. « Dans l’après-midi, il commençait à regarder par la fenêtre à peu près au moment où il savait qu’ils rentreraient à la maison, anticipant l’arrivée du grand bus scolaire jaune devant la maison », développe la mère de famille.

@deannarogers_ / TikTok

Durant une année scolaire, Deanna a filmé l’attente et l’accueil réservé par Thor au pied des marches du bus : des moments toujours forts en émotions. Les internautes ont été aussi conquis devant ces images aussi touchantes.

« C’est devenu un événement »

Thor ne s’est pas arrêté là, et a compris qu’il était très apprécié par les enfants et le conducteur de bus. Un jour, il a entrepris de monter les quelques marches, de saluer le chauffeur et d’avancer un peu dans l’allée, pour recevoir les caresses et les gentils regards des enfants. Thor est devenu l’attraction de la journée, et ne compte visiblement pas s’arrêter là !