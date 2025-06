L'attitude touchante d'un Berger Allemand se liant d'amitié avec une fillette alors qu'il ne laisse personne s'approcher de lui ni de sa maison

Derrière les aboiements d’Otto, impressionnant Berger Allemand posté en sentinelle dans le jardin de ses maîtres, se cache un tout autre visage : celui d’un tendre compagnon. Une vidéo récemment capturée par une caméra de surveillance révèle une amitié inattendue entre ce redoutable gardien et une fillette du quartier.

Alisson Viana et son chien Otto, un Berger Allemand, vivent au Brésil. Dire de ce canidé qu’il a un comportement protecteur est un doux euphémisme. Il s’est donné pour mission de monter la garde à la maison et prend cela très à cœur.

Otto est extrêmement attentif aux allées et venues qui ont lieu devant la propriété. Dès qu’il estime que quelqu’un s’en approche un peu trop, il court vers le portail en aboyant, même si la personne ne fait que passer. Son objectif est simple : signifier clairement à tout le monde que cette maison est sous bonne garde.



Alisson Viana

« Il déteste tout le monde, dit de lui son maître, en plaisantant, à The Dodo. Il n'est pas agressif, mais c'est un chien très réactif qui n’aime pas que des gens fassent trop de bruit. La plupart du temps, il est calme. Il se contente d'observer. »

Alisson Viana sait parfaitement que sous ses airs de chien de garde un peu trop impliqué, Otto n’a pas perdu son âme de chiot et reste animé d’une grande tendresse. L’homme en est d’autant plus convaincu qu’il a récemment découvert une amitié cachée entre le canidé et une enfant.

Il s’en est aperçu en visionnant les images enregistrées par la caméra de surveillance installée dans le jardin. Dans la séquence, on peut effectivement voir le Berger Allemand aller à la rencontre de la fillette, qui habite le quartier, puis s’assoir face à elle en remuant la queue pendant qu’elle passe les mains à travers les barreaux pour le caresser. Ils sont, certes, séparés par une clôture, mais ils sont aussi et surtout unis par un lien aussi bouleversant que surprenant.



@via_cinematic / TikTok

« Elle a fini par oublier sa crainte en voyant qu'il était réceptif »

L’attitude intimidante qu’affiche Otto à l’égard de la plupart des passants et celle, pleine d’affection, qu’il réserve à sa jeune amie humaine offrent un contraste émouvant. C’est ce que montre une vidéo postée le 11 mai 2025 par son propriétaire sur son compte TikTok « @via_cinematic », où elle a généré 1,1 million de vues. La voici :

« Au début, elle avait peur de s'approcher trop près d'Otto, raconte Alisson Viana. Mais à un moment donné, elle a fini par oublier sa crainte en voyant qu'il était réceptif et remuait la queue. Et c'est ainsi que leur amitié a commencé. »

« Je trouve cela incroyable, poursuit son maître. C'est agréable de savoir qu'il y a de bonnes personnes dans le quartier qui aiment les animaux et s’entendent avec eux. »