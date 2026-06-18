Physiquement handicapés, ce chien sénior et ce lapin se lient d’amitié dès leur première rencontre (vidéo)

Gingersnap et Merlin sont meilleurs amis malgré leurs différences et les barrières imposées par le handicap. Craintif, le chien est arrivé dans sa famille d’accueil après une histoire de vie lourde. Paralysé de l’arrière-train, il est tout de suite allé à la rencontre de Merlin, un lapin ayant perdu l’usage d’une patte avant.

Leur rencontre a été une vraie bouffée d’oxygène dans leur parcours, raconte Parade Pets. La bénévole les ayant pris en charge, Natalie Michigan, a été aux premières loges de la naissance de cette belle amitié que personne n’aurait pu anticiper. Ce lien, très fort, a été d’une grande aide pour Gingersnap et Merlin, désormais plus confiants en l’avenir.

Des animaux « aux besoins particuliers »

Ces animaux aux besoins particuliers ont été accueillis à bras ouverts par Natalie, une habituée des cas plus complexes. L’arrivée de Gingersnap, un chien sénior touché par un handicap sévère affectant sa mobilité, a sollicité toute son attention. Elle ne pensait pas que ce petit chien anxieux pourrait s’entendre avec un autre animal, et en particulier un lapin.

Gingersnap a été retrouvé un peu plus tôt avec des lésions au niveau de la colonne vertébrale ainsi que de nombreuses infections. Après un petit séjour à la clinique vétérinaire, et la prescription d’un traitement médicamenteux, il a commencé à aller mieux.

Parallèlement, Merlin, arrivé plus tôt chez Natalie, était un lapin jovial également touché par un handicap, une paralysie d’une des pattes avant.

Une tendresse réconfortante

Plusieurs vidéos du duo ont été partagées sur TikTok sur le compte « @nataliejosnyder ». On perçoit toute la douceur qui règne entre Gingersnap et Merlin, notamment lorsque le chien sénior rend visite à son ami dans sa cage. Le chien adresse ensuite quelques gentils coups de langue au lapin, ce dernier appréciant ce moment de douceur.

Fier de son duo de pensionnaires, Natalie sait qu’elle a réussi sa mission : apporter de la tendresse dans la vie de ces animaux bouleversés par la vie.

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#seniordog #rescuedog #rescue ? original sound - Natalie @nataliejosnyder My senior foster dog, Gingersnap, is partially paralyzed in her back end, and because of that she is cautious and sometimes fearful of other dogs. In her time here, she has shown the most interest and playfulness with my rabbit, Merlin, who is also special needs because of his little front leg being disabled. Merlin is a free roam bun in our house but spends time in his little cottage eating, using his litter box and resting in the sunshine where he feels safest - today Gingersnap decided to check out his digs and he let her right in. Merlin also decided to toss some of his toys for her! That’s something he does that when he’s happy and comfortable. These two are a great little pair, and I’m thankful Gingersnap feels safe and has a little friend to blossom alongside. ???? #disabledogs

Comment prendre soin d’un chien paralysé ?

S’occuper d’un chien paralysé requiert une attention particulière et des aménagements de sa routine. Voici les 3 domaines les plus importants :