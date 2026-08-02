Ces 2 Labradors ont un talent particulier pour se retrouver coincés dans les situations les plus improbables (vidéo)

Il y a les chiens qui rapportent la balle. Et puis il y a Stella et Mabel, 2 femelles Labradors qui semblent surtout collectionner les façons les plus improbables de se retrouver coincées. Leurs aventures, immortalisées en vidéo par leur propriétaire, ont beaucoup amusé les internautes !

Connus pour leur intelligence, leur fidélité et leur insatiable curiosité, les Labradors sont aussi de grands explorateurs. Seul problème : ils sont parfois un peu trop enthousiastes ! Jody Hartman en a fait l’expérience avec Stella et Mabel, ses 2 chiennes qui semblent avoir un certain talent pour se retrouver coincées dans les situations les plus improbables.

Stella et Mabel, les reines des situations cocasses

Au fil des années, Jody a immortalisé des scènes aussi drôles qu’attendrissantes qu’elle a regroupé dans une vidéo TikTok. Dans cette publication, Stella et Mabel enchaînent les situations les plus improbables : coincées l’une sur l’autre, prisonnières d’un sac de croquettes, perchées sur un rocher au milieu de l’eau, transportant un panneau de signalisation, cachées dans un tas de feuilles ou encore incapables de quitter un petit monticule de neige.

© @dognamedstella / TikTok

C’est pour le plus grand plaisir des internautes que leur propriétaire a compilé ces drôles de situations : « Il fallait absolument que je rassemble toutes ces vidéos au même endroit », a-t-elle écrit en légende. Une idée qui ne pouvait que trouver son public tant chacune des mésaventures de Stella et Mabel est amusante !

Des internautes hilares

Cette petite vidéo relayée par Pawnation est rapidement devenue virale sur les réseaux en faisant rire des milliers d’internautes. Les commentaires sous la publication rivalisent d’ailleurs d’humour pour tenter d’expliquer comment ces 2 Labradors réussissent toujours à se retrouver dans des situations invraisemblables.

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© @dognamedstella / TikTok

« Elle te regarde comme si c’était de ta faute », a plaisanté une internaute devant l’une des scènes. Jody Hartman a répondu avec autodérision : « Je commence à me demander si c’est bien moi ! »

Entre leurs regards expressifs et leur incapacité apparente à se sortir seules de leurs petits pièges, Stella et Mabel sont en tout cas devenues de véritables stars du rire sur Internet !

© @dognamedstella / TikTok

L’info Woopets - Comment garder un chien curieux en sécurité ?

La curiosité est une qualité chez le chien, mais elle doit s’accompagner de quelques précautions pour éviter les petits accidents :