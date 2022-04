Découvrez l'émouvante amitié entre un chien et un lapin qui ont grandi ensemble (vidéo)

Certaines âmes sont faites pour se rencontrer et ne plus jamais se séparer. C'est le cas de Rowdy et Dave. La chienne et le lapin sont les meilleurs du monde !

Luke Crouch et sa petite amie Alex vivent à Durban, en Afrique du Sud. Dave, un lapin de 3 ans, et Rowdy, une chienne de 2 ans adoptée dans un refuge, se sont un jour greffés au couple. Nous pouvons dire que ce quatuor forme une belle petite famille !

Mais ce qui a capté notre attention, c'est la relation entre le léporidé et le canidé. Leur tendre amitié fait fondre le cœur de milliers d'internautes, rapporte Newsweek dans un article paru le 6 avril 2022. Une pluie de « like » et de commentaires positifs s'abat sur les photos illustrant l'adorable couple. « Les amitiés interespèces sont vraiment précieuses », a par exemple estimé un utilisateur du site web communautaire Reddit ; « C'est la chose la plus saine que j'ai vue depuis longtemps », a écrit un autre.

© @dupini97 / Reddit

Des amis pour la vie

En règle générale, les présentations entre un chien et un lapin doivent se préparer en amont. Le jour J, la prudence est de mise, notamment pour la sécurité du lagomorphe. En ce qui concerne Rowdy et Dave, un lien fort et unique s'est très vite tissé entre eux... bien que leurs propriétaires dussent quand même garder un œil sur le duo au début !

« Rowdy poursuivait Dave dans la maison quand elle était plus petite, et Dave la poursuivait, a expliqué Luke Crouch, ils sont devenus amis assez rapidement, mais Dave donnait une "baffe" occasionnelle à Rowdy quand elle devenait trop énergique. »

Séances de jeux et de câlins rythment désormais leurs journées. Une myriade d'aventures attendent les 2 boules de poils qui vivent en symbiose. Comme l'a si bien fait remarquer Alphonse de Lamartine : « Il y a des amitiés foudroyantes qui fondent les âmes d'un seul éclair. »