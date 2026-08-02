Un jeune Husky rencontre sa sœur de portée adoptée par la mère de sa propriétaire et lui réserve un accueil chaleureux (vidéo)

Ce frère et cette sœur auront l’occasion de se côtoyer durant de longues années, pour le plus grand bonheur de leurs propriétaires, la mère et la fille. C’est la fille, propriétaire de Kia, qui a publié une vidéo retraçant la rencontre de son chiot avec sa sœur de portée à l’occasion d’une promenade. La tendresse est au rendez-vous, avec une interaction qui laisse apparaître beaucoup de naturel et de douceur.

Kia et sa sœur de portée pourront grandir ensemble, et c’est sous les yeux de leurs maîtresses que cela pourra se faire. En effet, la mère de cette propriétaire a adopté une chienne de la même portée que le chien de sa fille, explique Parade Pets. Ces chiens se croisent régulièrement et ont pu faire connaissance. Sur son compte TikTok « @kiaandkya », la propriétaire revient en image sur un moment de complicité entre ces 2 jeunes chiens toujours heureux de se retrouver.

« J’ai si hâte de les voir grandir tous les 2 »

Heureuse que tout se passe bien entre les 2 chiens, cette propriétaire fait part de son enthousiasme. Sa joie est contagieuse, car le frère et la sœur semblent aussi enjoués. Au moment où ils s’aperçoivent, les jeunes chiens agitent leur queue, puis tirent se rapprochent pour se saluer en touchant leurs museaux. Ensuite, ce sont les sauts qui témoignent d’un bonheur palpable.

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Le Husky, de l’énergie à revendre

Dès son plus jeune âge, le Husky est une vraie petite boule d’énergie. Il est connu pour sa croissance rapide, ses yeux qui évoluent généralement vers du bleu, et sa fourrure déjà bien dense.

Même petit, il se montre bavard, et aime le contact avec ses congénères. Très indépendant, il sait ce qu’il veut et comprend rapidement les situations.

Dès son arrivée, il est important de lui prodiguer une éducation positive et de lui offrir suffisamment d’activités physiques pour qu’il dépense son trop plein d’énergie.

Qu’est-ce que le « syndrome de la litière » ?

Le « syndrome de la litière » définit un trouble du comportement qui peut apparaître chez les chiots issus de même portée. Il se traduit par :

Une dépendance à l’autre engendrant une anxiété de séparation

Une socialisation difficile, avec des difficultés à créer des liens avec les autres chiens et les humains

Une tendance au conflit plus élevée, notamment pour la protection des ressources

Pour le contourner, il s’agit de nourrir et d’accorder du temps individuellement aux chiots, mais également de les éduquer séparément, et de leur offrir 2 espaces de couchage.