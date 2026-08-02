Après 550 jours d’attente, le « chien le plus solitaire » du pays trouve enfin la maison qu’il méritait (vidéo)

Pendant plus de 550 jours, Danny a attendu derrière les portes de son refuge qu’une famille remarque enfin le chien sensible et attachant qu’il était. Ce Lévrier, longtemps considéré comme « le plus solitaire de Grande-Bretagne », a finalement rencontré la personne qui a changé son destin et depuis, il savoure chaque seconde de sa nouvelle vie.

Certains chiens attendent quelques jours, d’autres plusieurs semaines… Danny, lui, a dû patienter de longs mois avant de connaître le bonheur d’une famille. Derrière son regard timide se cachait pourtant un compagnon doux et affectueux, prêt à offrir tout son amour à ceux qui lui donneraient une chance.

Un chien oublié

Danny est un ancien Lévrier de course qui a passé plus de 550 jours au refuge de Battersea Old Windsor, dans le Berkshire (Angleterre), soit 15 fois plus longtemps que la moyenne des chiens accueillis là-bas. À son arrivée, le toutou avait du mal à s'adapter à la vie quotidienne et se montrait craintif face aux bruits et aux nouveaux environnements.

© Battersea Dogs and Cats Home

Pour l'aider à gagner en confiance, il a d'abord été placé en famille d'accueil avant de revenir au refuge. Malgré les nombreux efforts des équipes pour attirer l'attention des adoptants, personne ne s'est manifesté pendant de longs mois.

Selon le refuge, cette attente s'explique en partie par les idées reçues sur les Lévriers, souvent perçus comme des chiens très énergiques et exigeants. En réalité, ce sont généralement des compagnons calmes qui apprécient les longues siestes et qui se contentent de promenades quotidiennes modérées.

Une rencontre qui a tout changé

Après plus de 16 mois d'attente, la vie de Danny a heureusement basculé lorsqu'il a croisé la route de Sandra. Cette enseignante, qui n'avait pourtant jamais eu l'intention d'adopter un chien, a découvert son histoire sur Instagram et a immédiatement été touchée. « C'était déchirant, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi ce magnifique chien n'avait pas trouvé de foyer. J'ai tout de suite ressenti un lien avec lui », a-t-elle expliqué à la BBC.

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Lors de leur première rencontre, le coup de cœur a d’ailleurs été immédiat. Au moment de partir, Danny lui a même donné « un dernier coup de coude » avant de se retourner, comme pour lui demander : « Tu reviendras ? ».

Pour Sandra, il n'y avait plus de doute : « Dès l'instant où nous l'avons rencontré, nous savions que nous serions sa famille pour toujours. », a-t-elle déclaré.

© Battersea Dogs and Cats Home

Deux mois après son adoption, Danny s'est adapté bien plus vite qu'espéré. Plus confiant de jour en jour, il profite désormais de son jardin, multiplie les siestes et s'est révélé être un chien « adorable, doux et sensible ».

Sa nouvelle maîtresse assure qu'il a déjà apporté « tellement de joie » à leur foyer et espère que son histoire donnera envie à d'autres familles d'ouvrir leur porte à un chien de refuge.

L’info Woopets - Pourquoi certains chiens attendent-ils plus longtemps que d'autres avant d'être adoptés ?

Tous les chiens ne trouvent pas une famille au même rythme. Plusieurs critères, parfois fondés sur des idées reçues plutôt que sur la réalité, peuvent rallonger leur séjour en refuge :