Sauvé de la maltraitance, ce chien de 50 kg détestant la solitude et fugueur est enfin adopté par une famille séduite par son regard

Cloud a marqué le refuge californien Sammie’s Friends par son anxiété de séparation, ses nombreuses tentatives d’évasion, mais aussi et surtout son tempérament amical et sociable. Après plusieurs mois de rencontres et une première adoption avortée, ce chien a finalement rejoint le chaleureux foyer de Liz Adams, auprès de laquelle il s’épanouit aujourd’hui pleinement.

Cloud a désormais la tête dans les nuages. Ce chien a enfin trouvé son bonheur auprès d'une famille aimante après une longue attente, apprend-on via le site du comté de Nevada (Californie).

Imposant croisé Husky Sibérien / Berger d'Anatolie de 50 kilogrammes, il vivait au refuge Sammie’s Friends à Grass Valley. Cette structure d'accueil est gérée par le comté de Nevada depuis novembre 2025.



Sammie's Friends / Facebook

Auparavant, le quadrupède avait été sauvé lors d'une intervention anti-maltraitance avec de nombreux autres animaux, notamment des cochons, des chèvres et des moutons.

« C’était le chien le plus doux, le plus amical et le plus affectueux, mais il souffrait d’une très forte anxiété de séparation, et c’est un expert de l’évasion », explique Emily Hornick, responsable du refuge.

Cloud a toujours aimé être aux côtés des humains et détesté la solitude. Durant son séjour chez Sammie’s Friends, il s'était signalé par ses multiples tentatives d'évasion, n'hésitant pas à franchir des clôtures de 3 mètres de haut.

Les bénévoles avaient tout fait pour le stimuler et garantir son bien-être, le promenant 3 fois par jour et jouant avec lui.

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« Nous ne pourrions vraiment pas rêver d'un meilleur chien »

Le chien avait connu une adoption avortée en janvier 2026, mais quelques semaines après cette déception, il a été repéré par une mère de famille du nom de Liz Adams. Elle avait déjà adopté un canidé et un chat via Sammie’s Friends.

En découvrant la photo de Cloud sur le site du refuge, elle est tombée amoureuse de son regard. Par la suite, ils ont appris à se connaître à travers de nombreuses visites. Le processus a duré plusieurs mois, puis l'adoption a finalement été officialisée.



Sammie's Friends / Facebook

« Il est merveilleux avec les enfants, dit sa maîtresse. Nous ne pourrions vraiment pas rêver d'un meilleur chien ».

Liz Adams a même adopté un autre chien après Cloud, et tous 2 « sont les meilleurs amis », se réjouit-elle.