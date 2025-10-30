Pris dans une spirale incontrôlable, un propriétaire accumule plus de 350 animaux avant qu’un sauvetage colossal ne soit déclenché

Au début du mois d'octobre, plus d'une dizaine d'associations américaines ont travaillé main dans la main pour secourir des centaines d'animaux gardés sur une propriété. Leur détenteur s'est laissé dépasser par la situation, ce qui a entraîné ce sauvetage colossal.

Il arrive parfois que, dans un acte de bienveillance, une personne récupère des animaux dans le but d'en prendre soin, de les réhabiliter, puis de les reloger dans d'autres familles. D'autres peuvent aussi commencer divers élevages pour créer une ferme. Néanmoins, il ne faut pas minimiser le travail que cela représente, car avec autant de pensionnaires à charge, la situation peut vite dégénérer. C'est ainsi que des sauveteurs animaliers du Wisconsin (États-Unis) se sont retrouvés à devoir secourir plus de 350 animaux.

Au départ, les membres du refuge Brown Paws Rescue ont été sollicités pour récupérer les chiens de cette propriété. Mais ces quadrupèdes sauvés n'étaient que la partie immergée de l'iceberg. En réalité, leur propriétaire détenait des centaines d'autres animaux dont ils ne pouvaient pas s'occuper.

« Personne au monde ne peut s'occuper d'autant d'animaux »

Selon un porte-parole de l'organisme, un nombre incalculable d’animaux se trouvait sur la propriété, qui était une ferme à l’origine : « Nous avons reçu un appel hier pour aider une ferme locale avec près de 100 chiens, plus de 100 lapins, poulets et 3 douzaines de chèvres ». Cette situation s'apparentait à un « cauchemar » pour les sauveteurs, mais ils ont tenté de garder la tête froide.

Ils ont repris espoir lorsqu'ils ont contacté diverses associations locales et que celles-ci ont répondu favorablement à leur demande d'aide. Un élan de solidarité s'est mis en place entre les différentes structures de protection animale : « Ce que nous aimons absolument le plus, c'est de voir différents organismes et refuges collaborer pour aider les animaux dans le besoin », confiait le Brown Paws Rescue.

Cette entraide a permis aux bienfaiteurs d'avoir un réseau beaucoup plus large et de toucher de plus nombreuses personnes, notamment pour trouver des vétérinaires partenaires, du personnel pour la logistique, ou encore, des familles d’accueil qui prennent le relais et permettent de désengorger les locaux.

Même si tous les animaux sont tirés d'affaires, ce sauvetage se poursuit, car ils doivent tous trouver un endroit définitif pour vivre. Les sauveteurs restent néanmoins positifs et reconnaissants d’avoir le soutien d’autres associations, ainsi que de leur communauté dans cette mission difficile. Une enquête a été ouverte pour inculper les responsables de cette situation.