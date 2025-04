Perdus en pleine forêt, 12 chiens croisés Caniches issus d'une usine à chiots étaient voués à disparaître dans l’indifférence avant leur découverte par un automobiliste

Fondée en 2017 par une amoureuse des animaux du nom de Breanne Luiskutty, l’association Puppy Haven Rescue intervient principalement à Tulsa (Etats-Unis). C’est donc dans un secteur reculé de cette ville de l’Oklahoma qu’elle a récemment mobilisé ses bénévoles pour réaliser un sauvetage canin multiple.

L’organisation a été alertée par un automobiliste. Ce dernier avait repéré plusieurs chiens de petite taille alors qu’ils couraient au milieu d’une route. Déjà étonné par ce spectacle, il l’a été encore plus en constatant qu’il y en avait davantage de part et d’autre de la chaussée traversant une zone densément boisée.



Puppy Haven Rescue

Le témoin en a dénombré 12 au total. Tous des mâles. Ils étaient clairement négligés et en grand danger, car ils risquaient d’être renversés par l’un des véhicules empruntant cette voie.

« Ils étaient terrifiés par les voitures, raconte Breanne Luiskutty à The Dodo. Comme il s'agit de chiens de petite taille et croisés Caniches, ils proviennent probablement d'un élevage. »

Une situation tristement courante, rappelle la présidente de l’association. Dès que les chiens utilisés pour générer des chiots ne sont plus en mesure de se reproduire ou lorsque ces derniers sont trop âgés pour être vendus, ils sont tout bonnement abandonnés dans la nature.

Les 12 chiens étaient affamés et désorientés. Ils avaient également le pelage très sale et emmêlé. 10 d’entre eux ont été confiés à des familles d’accueil et apprennent ainsi la vie dans un foyer.



Puppy Haven Rescue

« Ils n’auront plus à souffrir »

« Les chiens avaient très peur pendant la première nuit qu’ils ont passée à la maison », indique Breanne Luiskutty. Quelques-uns ont toutefois déjà commencé à se détendre et à se sentir en sécurité, chose qu’ils n’avaient jamais connue jusqu’ici.



Puppy Haven Rescue

« Ce qu’ils ont enduré a de quoi vous briser le cœur, mais cela s’accompagne également d’un sentiment de soulagement de savoir qu’ils n’auront plus à souffrir », poursuit la fondatrice de Puppy Haven Rescue.

Ils doivent encore être toilettés, vaccinés et stérilisés. Il leur faudra probablement attendre quelques semaines de plus avant d’être proposés à l’adoption.

A lire aussi : Une chienne longtemps utilisée comme appât pour l'entraînement au combat canin découvre ce que c'est que d'être en sécurité et aimé (vidéo)



Puppy Haven Rescue