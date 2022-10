Perdus dans le noir et sous une pluie battante, 2 chiens et leurs propriétaires reçoivent l'aide inespérée de sauveteurs en montagne

Alors qu’ils se promenaient sur un site montagneux, un couple de vacanciers et leurs 2 chiens ont perdu leur chemin. La fatigue, l’obscurité et un gros orage ont aggravé leur situation, et les propriétaires canins n’ont eu d’autre choix que d’appeler les secours. Des bénévoles, spécialistes du sauvetage en montagne, sont intervenus.

2 Teckels et leurs maîtres ont pu regagner leurs quartiers sains et saufs après s’être égarés dans une zone montagneuse du nord-ouest de l’Angleterre, grâce à des secouristes bénévoles. Un récit rapporté par le Cumberland & Westmorland Herald.

Le sauvetage a eu lieu dans la soirée du mercredi 28 septembre. Cette après-midi-là, un couple et ses chiens, qui séjournaient dans un hôtel au cœur du parc national du Lake District, s’adonnaient à la randonnée aux abords des chutes de Gowbarrow.

La nuit commençait à tomber, et le petit groupe ne retrouvait plus la route leur permettant de retourner à l’hôtel. Le quatuor était totalement perdu au beau milieu de la nature. Pour couronner le tout, la nuit commençait à tomber et une pluie torrentielle s’abattait sur la région. Les Teckels comme leurs humains étaient à bout de forces et ne pouvaient donc plus continuer de marcher, d’autant plus que ces derniers ne savaient pas dans quelle direction ils devaient aller.

Le couple n’avait pas le choix ; il devait appeler les secours. C’est la Patterdale Mountain Rescue Team qui a été alertée vers 18h30. Il s’agit d’une équipe de sauveteurs en montagne bénévoles. 6 de ses membres se sont rendus sur les lieux, dont un vétérinaire.

Ramenés indemnes à l’hôtel

Ils ont fini par localiser et rejoindre les chiens et leurs propriétaires. Ils étaient transis de froid, trempés et épuisés, mais la vue de leurs sauveurs leur a instantanément remonté le moral.



Patterdale Mountain Rescue Team / Facebook

Les héros du jour ont installé les quadrupèdes dans une poussette et une caisse de transport apportée par le vétérinaire de la Patterdale Mountain Rescue Team. Ils se sont relayés pour les porter. La famille a ainsi été conduite jusqu’au véhicule de l’équipe, qui l’a ensuite ramenée à son hôtel où elle a pu se reposer après cette mésaventure.

A lire aussi : En promenant leur chien près d'un ruisseau, elles mettent fin au cauchemar d'un couple à la recherche de son Caniche depuis plus de 10 jours



Patterdale Mountain Rescue Team / Facebook