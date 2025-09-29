Perdue depuis des heures, une chienne retrouvée coincée dans un conduit est sauvée grâce à un plongeur et son jouet préféré (vidéo)

Un sauvetage spectaculaire s’est déroulé le weekend dernier à Chicago, où une chienne en fugue a été retrouvée coincée dans un conduit près d’une rivière. Grâce à la vigilance d’un témoin, à l’intervention rapide des forces de l’ordre et au jouet préféré de la Pitbull, la mésaventure de cette dernière a connu un heureux épilogue.

Une chienne en fugue et s’étant retrouvée prise au piège dans un conduit au bord d’un cours d'eau, a été secourue par une unité de sauvetage alertée par un témoin vigilant, rapportait la police de Chicago (Illinois) sur son site le dimanche 28 septembre.

Faroe, femelle Pitbull, était censée se trouver chez son maître, Brandon Hilliard, le samedi 27 septembre, mais ce matin-là, elle avait réussi à s’enfuir de la maison. Son propriétaire s’était aussitôt lancé à sa recherche.

Il restait sans nouvelles de l’animal jusqu’à l’après-midi, lorsqu’il a reçu cette alerte reçue sur une application communautaire de sécurité publique ; il y apprenait que l’unité nautique de la police de Chicago intervenait pour un signalement concernant une chienne en détresse aux abords de la rivière Chicago, correspondant à la description de Faroe.



Chicago Police Department

Brandon Hilliard en a informé sa sœur, qui a pu contacter l’unité nautique en question. Le maître de Faroe a ensuite été invité à monter à bord de l’embarcation des policiers.

Soulagement et gratitude

L’équipage est arrivé à l’endroit indiqué, à proximité du pont Harrison Street Bridge. La chienne était toujours là, coincée et très agitée. Un plongeur est descendu du bateau pour la rejoindre. Il est parvenu à la calmer et à gagner sa confiance en lui remettant son jouet qui couine préféré. Ce qui lui a permis de la prendre dans ses bras, puis de la guider vers le bateau, sous les encouragements de Brandon Hilliard.

Faroe était enfin en sécurité, auprès de son humain, qui l’avait adoptée l’an dernier dans un refuge.

“Je suis tellement reconnaissant qu’un bon samaritain ait repéré Faroe, et que ma sœur, le département de police de Chicago et toutes les personnes impliquées m’aient aidé à retrouver ma meilleure amie”, a déclaré un Brandon Hilliard soulagé dans la foulée de ce sauvetage.

