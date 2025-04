Perdu dans la forêt pendant 5 jours, ce chien de traîneau ne reconnaissait même plus sa maîtresse lorsqu'il a été sauvé

Linda Newman a bien cru qu’elle ne reverrait plus jamais son chien… Alors qu’elle et sa meute se trouvaient à plus de 200 kilomètres de chez elle, Zhing a pris la fuite et n’a pas refait surface avant 5 longues journées. Une période d’angoisse pour la jeune femme qui considère ses chiens comme sa propre famille.

Linda vit à Hovland, une ville du Minnesota située au bord du Lac Supérieur. Passionnée par le mushing, la jeune femme en a d’ailleurs fait son métier et propose des sorties en traîneau avec son propre attelage. Il y a un an, elle a pris sa camionnette ainsi que 6 de ses chiens pour se rendre à Ely, une ville très éloignée de chez elle. Mais à peine arrivés à destination, le cauchemar a commencé. Effrayé par on ne sait quoi, Zhing, l’un de ses chiens, s'est défait de son collier et a disparu dans les bois. Immédiatement, Linda lui a couru après, en vain… “J’étais horrifiée, absolument horrifiée”, a-t-elle confié à la rédaction de Northern News Now.

© Linda Newman / Facebook

Malgré les appels désespérés de sa maîtresse, le Husky Hedlund (variété rare de l’Alaskan Husky) est resté aux abonnés absents. Au volant de son véhicule, Linda Newman a arpenté les routes forestières pendant des heures et des heures. Désemparée et ne sachant quoi faire, elle a finalement décidé de faire appel à la communauté locale. Rapidement, elle a fait imprimer des affiches et s’est rendue dans les commerces et autres lieux publics pour les placarder. De même, elle a posté plusieurs annonces sur les groupes Facebook de la ville. “J’ai eu près de 2 000 réactions et des centaines de partages, ce qui a été très utile car tant de personnes étaient au courant”, a-t-elle expliqué.

Une mobilisation générale

Holly Waugh, une habitante d’Ely, a apporté son aide en fournissant diverses caméras pour rechercher le chien.“C'est une chose humaine à faire, simplement pour aider les gens lorsqu'ils en ont besoin”, a affirmé la bonne samaritaine. En parallèle, Jennifer Cadigan, une membre de l’organisation Retrievers s’est elle aussi investie. “Les chiens ont très vite peur et se mettent en mode survie. Ils se sentent donc comme des proies et pensent que tout le monde les chasse”, a-t-elle expliqué.

A lire aussi : Pour sauver son chien atteint d'un cancer, une adolescente récolte des fonds en confectionnant des gâteaux

Il aura fallu attendre 5 jours et le coup de téléphone d’une certaine Denis Balbach pour retrouver espoir. Zhing était au bout de l’allée de cette dernière et refusait de se laisser approcher, y compris par sa maîtresse Linda. Finalement, la musheuse a eu l’idée de faire venir la cheffe de meute pour encourager Zhing à se rapprocher. “J’ai pensé que nous aurions plus de chances de l’attraper si nous pouvions amener Siri et diffuser son odeur”, a-t-elle raconté. Une astuce qui a porté ses fruits puisque Zhing a finalement retrouvé ses esprits et s’est précipité vers sa famille. Tout est donc bien qui finit bien mais Linda n’est pas prête d’oublier cette mésaventure !