Ce canard aime tellement son ami Terre-Neuve qu’il refuse qu’un autre chien joue avec lui (vidéo)

On pourrait penser qu’un ami possessif qui essaie de vous isoler du reste du monde n’est pas vraiment un ami et qu’il est même suspect. Dans le cas d’Olaf, un canard Colvert, il est peut-être possible de faire une exception…

Un véritable garde du corps

Olaf (surnommé Olee) vit dans une ferme de loisirs de l'Oklahoma (États-Unis). Il a donc l’habitude de côtoyer d’autres animaux. Pourtant, quand Sven (aussi connu sous le nom de Biss) est venu vivre à la ferme pour la première fois en 2020, le canard a eu un coup de foudre amical. Contre toute attente, l’imposant Terre-Neuve au pelage brun n’a pas tardé à devenir son meilleur ami.

© adventuresofbissandolee / Instagram

Selon Jessie Vallier, leur maîtresse, Olaf ne se contente pas d’être un compagnon de jeu pour Sven, mais il se considère aussi comme son « canard gardien » qui décide qui s'approche ou non du chien géant... Dernièrement, il a par exemple empêché un petit chien blanc et noir de jouer avec le Terre-Neuve.

© adventuresofbissandolee / Instagram

Dans la vidéo Instagram capturant la scène, on voit en effet que le toutou essaie d’attirer Sven dans un jeu de poursuite, mais que son garde du corps à plumes s’y oppose en chassant l’importun. Après tout, Sven avait peut-être besoin que son copain intervienne…

Une amitié inspirante

L’amitié aussi tendre qu’insolite entre Sven et Olaf a tellement conquis le cœur des internautes qui suivent leurs aventures sur les réseaux sociaux que Jessie a décidé d’en faire un livre. Comme le précise PetHelpful, l’agricultrice a ainsi écrit un livre pour enfants documentant leurs journées et leurs petites bêtises dans leur ferme de l'Oklahoma.

© Adventures of Biss and Olee / Facebook

Cette douce histoire montre notamment que des amis peuvent sembler très différents, mais partager malgré tout beaucoup d’amour. Une amitié joliment résumée qui serait encore plus belle si Olaf était peut-être un peu moins possessif…