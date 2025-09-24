Percutée à plusieurs reprises par des véhicules et laissée sur l’asphalte brûlant, cette chienne reçoit l’aide essentielle d’une passante devenue sa maman pour la vie (vidéo)

C’est un geste héroïque qu’a accompli cette femme qui s’est arrêté en plein milieu de la circulation pour aller à la rencontre d’une chienne percutée et en état de choc. Kassie Deanne se souviendra longtemps de ce jour qui a aussi marqué le début d’une belle histoire avec celle qui partage désormais tous les jours de son quotidien.

Tout s’est passé en une fraction de seconde

Kassie a agi de manière quasiment automatique pour aller secourir cette chienne. Elle expliquait au média Express : « J’ai sauvé ce doux bébé de l’asphalte chaud, elle a été heurtée à plusieurs reprises ». La suite a dû être prévue dans l’urgence avec une visite chez un vétérinaire de la région.

Le chemin a été intense, avec la chienne blessée installée sur la banquette arrière qui semblait souffrir des multiples blessures causées par des véhicules. Une blessure au niveau de la joue était en particulier préoccupante.

@kassiedeanne / Facebook

« Maintenant, elle est à la maison avec moi »

La suite de la vidéo partagée par Kassie sur TikTok est beaucoup plus réjouissante. On comprend que la chienne, prénommée Marcie, est en meilleure santé. Sur les genoux de son ange gardien, dans la voiture, elle semble apprécier l’attention qui lui est portée.

Kassie révèle aussi que la convalescence de la chienne a été longue : avec une immobilisation durant quasiment 2 semaines. Elle ajoutait : « Elle s’est battue pour vivre. Elle a subi une grave fracture au crâne et de multiples fractures au niveau des pattes ».

@kassiedeanne / Facebook

Un quart d’heure de folie qui en dit long

La résilience est le maître mot du parcours de Marcie. La chienne avance désormais fièrement sur ses 4 pattes dans la maison et le jardin de ses propriétaires. L’issue de ce parcours difficile est plus qu’heureuse car la chienne a eu la chance d’être adoptée par celle qui lui a sauvé la vie. La tendresse et la confiance sont remarquables au sein de ce duo qui s’est formé dans des conditions extrêmes. C’est désormais vêtue de ses chaussons roses que Marcie avance dans la vie, tenue à l’écart de l’asphalte brûlant qui lui a causé tant de blessures.

« Elle ne sera plus jamais blessée, je le sais »

Les internautes sont plus de 14 millions à avoir visionné le clip. Ils adressent toute leur admiration à cette femme qui a pris des risques pour sortir sa chienne d’une situation violente et dangereuse. Ils sont plusieurs à affirmer qu’elle est « un ange » à la fois essentiel et inspirant de la cause animale.

A lire aussi : Après 2 ans d’attente, cette adorable chienne trouve enfin sa famille pour la vie et son papa d’accueil lui organise une émouvante cérémonie d’adieu

@kassiedeanne / Facebook