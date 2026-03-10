« Je ne suis pas prêt à ce qu’elle parte », cette chienne surfeuse multi récompensée s’apprête à prendre sa dernière vague après la découverte d'un cancer

Le propriétaire de Sugar a reçu le diagnostic de cancer de sa chienne avec beaucoup de peine. Âgée de 16 ans, elle l’a toujours accompagné. Plus qu’une compagnie, Sugar est une championne de haut-niveau qui a trouvé sa place parmi les surfeurs depuis plus d’une décennie. Entourée par sa communauté, la « chienne surfeuse la plus décorée de la planète » franchira bientôt les vagues pour la dernière fois.

Ryan Rustan, le propriétaire de Sugar, a annoncé la nouvelle sur Instagram le 2 mars dernier. Résidents à Huntington Beach (Californie, États-Unis), ils forment un duo bien connu de la sphère du surf, expliquait People. Tombée comme un couperet, la présence d’une tumeur importante met en péril le pronostic vital de la chienne.

19 titres à son actif

Sugar n’est pas une surfeuse du dimanche. Formée par son propriétaire, elle est capable de surfer en présence de ce dernier, mais aussi seule, bien agrippée à sa planche, munie de sa combinaison.

Elle détient 19 titres au total en étant championne du monde à 5 reprises. Elle a également été intronisée au Panthéon des surfeurs (Surfers’ Hall of Fame) pour ses nombreuses prouesses. Dans un ancien post, Ryan revenait sur ce jour mémorable : « L’un des jours les plus spéciaux de sa vie, c’est sûr », commentait-il.

Des soins déjà bien entamés

Si l’annonce de la terrible nouvelle est récente, le propriétaire de Sugar dévoile que les soins ont été entamés il y a quelques semaines. La chienne de 16 ans a déjà subi une intervention chirurgicale pour ôter la tumeur, et se prépare à des soins intensifs.

Un appel aux dons a été lancé pour financer la suite des traitements, mais aussi l’équipement médicalisé et l’alimentation adaptée.

"Cela va arriver bientôt"

Difficile évidemment d’accepter la réalité pour Ryan, mais c’est avec courage qu’il a révélé à ses followers et amis que Sugar passerait sans doute prochainement une de ces dernières journées sur la plage, si ce n’est la dernière. Il souhaite organiser un événement spécial, afin que « tout le monde puisse la regarder attraper sa dernière vague ».

Il sera ensuite temps pour Sugar de se reposer et de prendre soin d’elle.

Très bouleversé par les événements, et touché par le soutien des admirateurs de Sugar, Ryan a tenu à lui rendre un hommage en disant : « Elle a été l’avant-garde pour montrer aux autres chiens comment monter correctement sur une planche ». Il rappelait aussi que sa chienne lui « a beaucoup appris, et notamment que la vie est cool ».