Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent un chien enfermé dans un placard

Lorsqu’ils déménagent, certains propriétaires peuvent laisser des meubles derrière eux, ou encore, quelques affaires dont ils n’ont plus l’utilité. Toutefois, en acquérant un nouveau logement, une famille ne pouvait imaginer découvrir un chien dans un placard. Le pauvre animal, abandonné par ses anciens maîtres, est désormais entre de bonnes mains.

Star Bright, c’est le nom qu’ont donné les membres du refuge Great Dog Rescue New England, au Massachusetts (États-Unis), à leur rescapée canine. Les anciens propriétaires de cette dernière, une femelle croisée Boxer et un Labrador Retriever de 2 ans, ont tenté d’éteindre sa lumière intérieure en l’abandonnant de la pire façon qu’il soit. Ils n’y sont cependant jamais parvenus, tant la volonté de vivre du quadrupède était forte.

Star Bright avait pourtant toutes les raisons d’en vouloir au monde entier. Ses propriétaires, soit les personnes qui étaient censées prendre soin d’elle, l’ont abandonnée de la pire manière possible. La chienne n’aurait peut-être jamais été retrouvée si elle n’avait pas eu de bonne étoile au-dessus de sa tête.

Great Dog Rescue New England / Facebook

Une histoire tragique

Le canidé vivait dans une maison, qui a été mise à la vente, puis rachetée par de nouvelles personnes. Sa famille s’apprêtait donc à refaire sa vie ailleurs, mais n’avait pas prévu de place pour Star Bright dans sa nouvelle vie. Plutôt que de l’emmener dans un refuge afin qu’elle soit prise en charge, elle a décidé de l’enfermer dans un placard resté sur place.

Difficile de savoir combien de jours a passé l’animal dans sa prison, mais il n’a été découvert que lorsque les nouveaux propriétaires ont emménagé. La pauvre chienne n’avait pas mangé depuis longtemps, mais, heureusement, elle était toujours en vie.

Une immense résilience

Star Bright a été confrontée au pire de l’être humain et pourtant, quand le personnel de Great Dog Rescue New England l’a récupérée, il a fait la connaissance d’une boule de poils très amicale. Le toutou n’en a jamais voulu aux humains pour ce qu’il a vécu. Au contraire, sa gentillesse était palpable : « Malgré sa triste histoire, cette fille est toujours une étoile brillante et a un cœur qui brille encore plus ! », écrivait un porte-parole sur Facebook.

La battante se trouve désormais dans une famille d’accueil qui prend soin d’elle en attendant d’être adoptée. Ses sauveteurs espèrent lui trouver une maison chaleureuse dans laquelle elle pourra définitivement tourner la page sur son passé.