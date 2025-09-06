  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent un chien enfermé dans un placard

Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent un chien enfermé dans un placard


dans la catégorie Sauvetages

Lorsqu’ils déménagent, certains propriétaires peuvent laisser des meubles derrière eux, ou encore, quelques affaires dont ils n’ont plus l’utilité. Toutefois, en acquérant un nouveau logement, une famille ne pouvait imaginer découvrir un chien dans un placard. Le pauvre animal, abandonné par ses anciens maîtres, est désormais entre de bonnes mains.

Illustration : "Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent un chien enfermé dans un placard "
© Great Dog Rescue New England / Facebook

Star Bright, c’est le nom qu’ont donné les membres du refuge Great Dog Rescue New England, au Massachusetts (États-Unis), à leur rescapée canine. Les anciens propriétaires de cette dernière, une femelle croisée Boxer et un Labrador Retriever de 2 ans, ont tenté d’éteindre sa lumière intérieure en l’abandonnant de la pire façon qu’il soit. Ils n’y sont cependant jamais parvenus, tant la volonté de vivre du quadrupède était forte.

Star Bright avait pourtant toutes les raisons d’en vouloir au monde entier. Ses propriétaires, soit les personnes qui étaient censées prendre soin d’elle, l’ont abandonnée de la pire manière possible. La chienne n’aurait peut-être jamais été retrouvée si elle n’avait pas eu de bonne étoile au-dessus de sa tête.

Illustration de l'article : Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent un chien enfermé dans un placard

Great Dog Rescue New England / Facebook

Vos frais vétérinaires remboursés !

Une histoire tragique

Le canidé vivait dans une maison, qui a été mise à la vente, puis rachetée par de nouvelles personnes. Sa famille s’apprêtait donc à refaire sa vie ailleurs, mais n’avait pas prévu de place pour Star Bright dans sa nouvelle vie. Plutôt que de l’emmener dans un refuge afin qu’elle soit prise en charge, elle a décidé de l’enfermer dans un placard resté sur place.

Difficile de savoir combien de jours a passé l’animal dans sa prison, mais il n’a été découvert que lorsque les nouveaux propriétaires ont emménagé. La pauvre chienne n’avait pas mangé depuis longtemps, mais, heureusement, elle était toujours en vie.

A lire aussi : Au refuge depuis un an, une chienne s'assoupit lors d'une virée en voiture sans se douter que ce moment va changer sa vie (vidéo)

Une immense résilience

Star Bright a été confrontée au pire de l’être humain et pourtant, quand le personnel de Great Dog Rescue New England l’a récupérée, il a fait la connaissance d’une boule de poils très amicale. Le toutou n’en a jamais voulu aux humains pour ce qu’il a vécu. Au contraire, sa gentillesse était palpable : « Malgré sa triste histoire, cette fille est toujours une étoile brillante et a un cœur qui brille encore plus ! », écrivait un porte-parole sur Facebook.

La battante se trouve désormais dans une famille d’accueil qui prend soin d’elle en attendant d’être adoptée. Ses sauveteurs espèrent lui trouver une maison chaleureuse dans laquelle elle pourra définitivement tourner la page sur son passé.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : "« Quel gentil voisin », un chien se faufile dans une propriété privée et se jette dans la piscine pour lutter contre la chaleur étouffante (vidéo)" Emotion

« Quel gentil voisin », un chien se faufile dans une propriété privée et se jette dans la piscine pour lutter contre la chaleur étouffante (vidéo)

Si les animaux peuvent être territoriaux, leur relation à l’espace est fluctuante, et la notion de propriété privée...

05/09/25 | Par C. Dutertre