Un homme retrouve son chien après que ce dernier a été percuté par une voiture

Kodak et son propriétaire passent toutes leurs journées ensemble. L'homme, qui est chauffeur routier, a la chance de pouvoir emmener son chien avec lui sur son lieu de travail. Cependant, récemment, le duo indissociable a bien failli être séparé à cause d'un accident. La chienne s'est fait renverser et nécessitait une opération chirurgicale d'urgence.

La journée du drame avait pourtant commencé de façon habituelle. Le chauffeur, alors au travail, a fait une pause et s’est stationné sur la chaussée. Lui qui était d’habitude très précautionneux a quitté son chien pendant un court instant et n’a pas vu l’animal partir sur la route.

Kodak s’est alors fait percuter par un véhicule, au plus grand désarroi de son maître. Il l’a immédiatement conduit chez un vétérinaire, qui lui a annoncé que le canidé avait besoin d’une grosse intervention chirurgicale coûteuse.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Une mobilisation générale

Le propriétaire du quadrupède n’avait pas les moyens de financer l’opération, qui était cependant vitale. C’est à ce moment que l’organisme de sauvetage Stray Rescue de Saint-Louis est intervenu. Soucieux d’aider le duo, ses membres ont lancé un appel à l’aide pour quiconque souhaiterait l’aider.

Près de 300 personnes ont répondu à cet appel, à la plus grande surprise du maître de Kodak. Grâce à cette mobilisation hors norme, la somme nécessaire a été réunie, soit plus de 6 840 euros. Le chien a pu bénéficier de son intervention salvatrice.

A lire aussi : Cette chienne de sauvetage a choisi son propriétaire pompier au cours d’un exercice amusant

Le conducteur poids lourds a retrouvé son protégé quelque temps plus tard et ce moment a été très fort en émotions : « Nous avons tous pleuré ensemble et nous ne pouvions pas être plus heureux d'avoir aidé ce merveilleux chien et ce merveilleux humain », partageait Stray Rescue of St. Louis sur Facebook.