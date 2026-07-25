Percuté puis coincé 6 jours sous un conteneur, un British Shorthair est finalement sauvé par une chienne de détective animalier

Parfois, il faut plus qu'un simple collier connecté pour retrouver un chat disparu… Il faut un sacré flair ! Après 6 jours coincé sous un conteneur à la suite d’un accident, Ronnie a enfin retrouvé sa famille grâce à Molly, une chienne détective hors pair. Une histoire qui prouve que les héros n’ont pas forcément de cape, mais peuvent avoir 4 pattes !

Parfois, malgré tous les moyens dont on dispose, certains chats savent se rendre totalement introuvables, surtout lorsqu’ils sont blessés et effrayés. C’est exactement ce qui est arrivé à Ronnie, dont la disparition a plongé sa famille dans l’inquiétude. Heureusement, dans cette histoire relayée par la BBC, un duo de détectives un peu particulier est rapidement entré en scène pour tenter de retrouver sa trace.

Disparu après un accident…

Pour Ronnie, un jeune British Shorthair originaire de Middleton-on-Sea dans le West Sussex (Angleterre), tout a basculé en quelques secondes. Le 28 juin dernier, le pauvre minou a en effet été percuté par une voiture, avant de disparaître en laissant sa propriétaire Justine Langridge dans l’angoisse.

Malgré son collier GPS, impossible de retrouver sa trace. Ronnie était introuvable, caché quelque part. Après plusieurs recherches infructueuses, sa famille a finalement fait appel à un duo pas comme les autres : Colin Butcher, détective animalier de l’agence britannique The UK Pet Detectives, et Molly, sa chienne spécialement entraînée à retrouver les chats disparus.

© Colin Butcher

Grâce à son incroyable flair, Molly a fini par localiser Ronnie, coincé sous un conteneur depuis 6 jours. Une découverte qui a offert à Justine un immense soulagement : « C'était aussi notre anniversaire de mariage le jour où il a été retrouvé, alors c'était le plus beau cadeau du monde ! », a-t-elle déclaré.

© Justine Langridge

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Un flair exceptionnel

Sans le flair de Molly, l’histoire de Ronnie aurait pu connaître une issue bien différente. Le signal du AirTag et du collier de suivi du minou étant bloqué par le métal du conteneur, seule une recherche minutieuse menée par la chienne détectrice et Colin Butcher pouvait permettre de le retrouver. Il n’a fallu que 2 heures de recherche, pour que le duo localise enfin le chat d’un an et demi, avant de passer 2 heures supplémentaires à le sortir de sa cachette.

Emmené en urgence chez le vétérinaire, Ronnie était sévèrement blessé : un bassin fracturé à 2 endroits et une fracture du haut du fémur nécessitant une opération. Aujourd’hui en convalescence auprès de sa famille, il doit encore parcourir un long chemin, mais il est enfin en sécurité.

© The UK Pet Detectives

Pour Colin Butcher, cette intervention rappelle une nouvelle fois l’importance du travail de Molly. « Je travaille avec elle depuis 7 ans maintenant, près de 500 chats récupérés, et à chaque fois elle réussit à les récupérer. » Il ajoute : « Je suis toujours aussi émerveillé que la toute première fois que je l'ai vu. » Il n'y a qu'une chose à dire : bien joué Molly !

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