Pensant éteindre un simple feu de voiture par -10°C, ces pompiers ont été stupéfaits de découvrir un chiot terrorisé caché à l'arrière du véhicule

Alors qu’ils pensaient faire face à une intervention des plus banales, des pompiers ont fait une découverte totalement inattendue, celle d’un chiot à l’arrière d’une voiture en flammes. Dans des conditions extrêmes, leur vigilance et leur sang-froid ont fait toute la différence pour une minuscule vie en grand danger.

En intervenant sur un véhicule en feu, les pompiers étaient loin de se douter qu’ils étaient sur le point de sauver la vie d’une petite créature terrifiée. C’est ce qui s’est produit le dimanche 25 janvier 26 à Cape Girardeau, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), rapportait KPTV .

Il faisait -10°C ce soir-là, et les secours avaient été appelés au sujet d’une voiture en proie aux flammes devant un magasin. Les soldats du feu locaux (Cape Girardeau Fire Department) sont arrivés rapidement sur les lieux et ont pu maîtriser l’incendie. Toutefois, en inspectant le véhicule, ils ont été stupéfaits de découvrir un chiot caché à l’arrière.

Le petit canidé âgé de 8 semaines était apeuré et en grande détresse, mais bien vivant. Les pompiers l’ont emmené à l’intérieur du magasin pour lui administrer de l’oxygène à l’aide d’un masque spécialement conçu pour le sauvetage d’animaux de compagnie.



Cape Girardeau Fire Department / Facebook

“Nous sommes tellement heureux que ce chien ait survécu à l'incendie, peut-on lire sur la page Facebook du Cape Girardeau Fire Department. Par miracle, il est en vie et se porte bien.”

Le refuge du service animalier local était fermé à ce moment-là. Les pompiers ont alors décidé d’emmener le chiot à la caserne pour prendre soin de lui. Il y a passé la nuit.



Cape Girardeau Fire Department / Facebook

“Notre équipe a pris l'initiative d’accueillir le chiot à la caserne, jusqu'au lendemain matin, où nous avons pu l’emmener au bon endroit. Il s'est finalement retrouvé chez Southeast Missouri Pets (SEMO Pets), où, d'après ce que je sais, il est soigné pour inhalation de fumée et, espérons-le, sera bientôt disponible à l'adoption”, a déclaré le chef des pompiers, Randy Morris.

Le rescapé a été appelé Ember. Il a été examiné à la clinique vétérinaire Deer Ridge, dans la ville de Jackson, avant sa prise en charge par l’équipe de SEMO Pets.

Un chiot “extrêmement joueur et très affectueux”

D’après Colleen Retz, la vétérinaire qui l’a traité, Ember souffrait de difficultés respiratoires et d’une pneumonie secondaire, ayant nécessité l’administration d’antibiotiques notamment.



Cape Girardeau Fire Department / Facebook

A lire aussi : Bien décidé à se rapprocher de sa grande soeur Golden Retriever, ce petit chaton n’a pas hésité à user de son charme pour créer un lien (vidéo)

“Il est extrêmement joueur et très affectueux, dit de lui Jenn Farmer, directrice générale du refuge. Comme vous pouvez le constater, il adore donner des bisous. Il est très sage dans sa cage, il y est donc habitué. Mais encore une fois, ce n'est qu'un chiot, l'apprentissage de la propreté sera donc nécessaire.”

Ember pourra donc être proposé à l’adoption dès que son état de santé le permettra et qu’il intégrera les bases de l’éducation.