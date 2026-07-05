Ce chien s'étant échappé de sa cage juste avant un vol à l'aéroport de Pointe-à-Pitre est retrouvé indemne plusieurs jours plus tard

Après plusieurs jours d’inquiétude, Roucky, disparu à l’aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe peu avant un vol vers Paris, a finalement été localisé. Retrouvé vivant mais affaibli et déshydraté, le chien a immédiatement été pris en charge par un vétérinaire, pour le plus grand soulagement de sa maîtresse.

Guylaine respire enfin… Son chien Roucky, disparu à 6 700 kilomètres de chez elle et alors qu'il était sur le point d'être embarqué dans la soute d'un avion, a été retrouvé plusieurs jours plus tard. Une information rapportée par France-Antilles .

Le vol s'annonçait sans histoire, mais il a pris une bien mauvaise tournure pour le quadrupède âgé de 8 ans. A l'aéroport Maryse-Condé de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, il avait été installé dans sa cage de transport, déposée dans le véhicule devant l'acheminer jusqu'à l'avion à destination de Paris.



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Toutefois, sur le chemin, un choc aurait entraîné l'ouverture la porte de la cage. Roucky en avait profité pour prendre la fuite et disparaître dans les entrailles de l'aéroport.

Les recherches entreprises dès lors n'avaient rien donné. Désemparée, Guylaine avait lancé un appel à l'aide, notamment sur le groupe Facebook (privé) Gwada Connexion et fait part de son dépit vis-à-vis de la compagnie aérienne Air Caraïbes, lui reprochant un manque de communication.

Elle avait également contacté la BGTA (Brigade de gendarmerie des transports aériens), les secours, la police municipale, la fourrière, ainsi que les bénévoles et associations locales de protection animale.

« Nous avons récupéré Roucky »

Finalement, la bonne nouvelle que tout le monde attendait a été annoncée sur le même groupe Facebook : Roucky a été retrouvé. Il était amaigri, déshydraté, mais vivant.

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« Nous avons récupéré Roucky, passage de suite chez le vétérinaire, quelques jours de repos pour récupérer les 4 kg perdus et gérer la déshydratation », a indiqué l'auteure de la publication.

« Sa maîtresse est enfin soulagée, mais va falloir qu’il reparte, en espérant que tout se passera bien cette fois-ci… », a-t-elle ajouté.



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Le conseil Woopets : Comment sécuriser un chien avant un voyage en avion et limiter les risques de fugue ?

Un épisode comme celui de Roucky rappelle que le transport vers l'avion - tout comme le vol lui-même - reste une phase à risque pour les animaux. Quelques précautions simples permettent de réduire fortement les dangers :