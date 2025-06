Ce Labrador et ce cerf séparés par une clôture vivent une rencontre digne de Roméo et Juliette (vidéo)

Ce Labrador a attendri tout le monde avec son doux caractère qui a ouvert la voie à une belle amitié avec un cerf qui s’est présenté devant la clôture de son jardin. À partir de la vidéo publiée sut TikTok, les internautes ont imaginé de multiples scénarios, allant souvent dans le sens d’une romance à la Roméo et Juliette.

« Même une clôture ne pouvait pas les séparer », s’amusait un utilisateur après avoir visionné la vidéo. Le Labrador n’a en effet pas tardé avant de foncer en direction de la clôture lorsqu’il a vu arriver ce nouvel ami potentiel.

@redneck.supra / TikTok

« Meilleurs amis » du monde

L’amitié qui se tisse entre 2 animaux est un thème qui rencontre souvent un grand succès sur le web. Ce type de relation est régie par de la spontanéité, et pas une once d’arrière-pensée. Entre le Labrador et ce cerf, on observe beaucoup de tendresse, qui ne fait que croître au fil des secondes qui défilent. Au début, les 2 compagnons s’approchent doucement, puis le cerf finit par lécher le dos du chien, ravi de cette compagnie si agréable.

@redneck.supra / TikTok

Une romance à la Shakespeare

La vidéo peut en effet être vue avec un œil dramatique lorsque l’on s’aperçoit que les animaux sont séparés par un grillage. À la façon des Montagu et des Capulet, le couple ferait tout pour se retrouver malgré les interdits et les barrières. Pourtant, le Labrador et le Cerf n’ont jamais dépassé cette clôture.

D’autres internautes ont recours à l’humour pour décrypter la scène. L’utilisatrice « Kay » expliquait par exemple : « Il trouve qu’il sent mauvais, donc il le lèche ».

Cerfs et chiens ne font pas toujours bon ménage

Parade Pets rappelait qu’une telle interaction doit être considérée avec méfiance. Les animaux comme les cerfs peuvent être porteurs de maladies, qui se transmettent très facilement et rapidement aux canidés. Il faut donc se méfier et éviter de provoquer ces rencontres qui peuvent notamment engendrer la transmission de la maladie de Lyme, causée par une tique et qui entraîne de graves conséquences.

La santé de nos compagnons doit rester une priorité. Ainsi, après des balades en forêt, ou la fréquentation de milieux habités par des animaux sauvages, il est important d’inspecter le pelage de son animal pour retirer les éventuels parasites qui s’y seraient glissés.

Les vidéos comme celle-ci sont évidemment adorables, mais il faut garder en tête les risques encourus dans la vie réelle.