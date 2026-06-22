Malgré sa cécité cette chienne Teckel s'oriente au bruit pour jouer avec les autres chiens de sa famille d'accueil (vidéo)

Wren est une petite chienne combattive, qui, malgré son handicap, a envie de vivre sa vie comme ses congénères en jouant et en se dépensant une bonne partie de la journée. La Teckel a été accueillie avec sa sœur. Atteinte d’un trouble génétique, elle est aveugle depuis la naissance. Dans cet environnent désormais propice, elle apprend la normalité du quotidien, et surtout la possibilité d’exprimer sa joie de vivre.

La vidéo postée sur le compte TikTok « @wrenpov », pour « le point de vue de Wren », est très émouvante. Les commentaires témoignent du bouleversement causé par les images chez les internautes également. On y voit la jeune Teckel au pelage double merle se dépenser au milieu d’un groupe de chiens, se débrouillant avec ses restrictions sensorielles, sa cécité, pour tout de même faire partie du jeu. Elle y parvient et ne perd pas son énergie, ce qui est d’autant plus émouvant.

2 chiennes à risque

Accueillie avec sa sœur, Wren est porteuse d’une anomalie génétique. Pour cette chienne, les risques sont nombreux, avec notamment la possibilité de souffrir de cécité, de surdité.

La résilience de la chienne a tout de suite été remarquée par la mère d’accueil, ajoute Newsweek.

Un corps qui parle

Sur la vidéo, tout le corps de Wren présente les signes d’une envie de jouer. La petite chienne a la tête haute, elle agite la queue, elle pose ses pattes avant sur les meubles et suit le groupe de congénères en se fiant aux bruits qu’elle entend. La légende ajoute : « Elle adore quand les frères et sœurs adoptifs viennent jouer ».

On comprend que ce moment de jeu est un temps fort de la journée, qui fait profondément du bien à Wren.

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Comment organiser le quotidien d’un chien aveugle ?

La cécité est un handicap qui requiert des adaptations dans le quotidien. Si le chien est bien entouré, il peut tout à fait se développer normalement et profiter de la vie.