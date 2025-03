Une adoptante patiente et dévouée déploie de nombreux efforts pour encourager un chien craintif à rentrer à la maison (vidéo)

Baloo, un chien de race Terre-Neuve, provient d’un refuge, et son ancienne vie n’était manifestement pas réjouissante. Il souffre encore des séquelles psychologiques et émotionnelles de son passé, mais il peut compter sur l’aide et le soutien de sa famille pour les surmonter.

Sa propriétaire Annie Hoskins, qui se fait appeler « @ahoskins917 » sur TikTok, lui a offert un nouveau départ en l’adoptant. Elle s’emploie au quotidien à l’accompagner dans le long combat qu’il mène pour venir à bout de ses peurs.



L’une d’elles se manifeste chaque fois qu’il doit rentrer à la maison après être sorti dans le jardin. Comme il craint également la laisse, sa maîtresse doit faire preuve de patience et de créativité pour l’inciter à la rejoindre à l’intérieur.

Annie Hoskins use d’encouragements, mais aussi de friandises qu’elle éparpille devant la porte. « Cela a pris plus d’une heure alors qu’il faisait -6°C, mais je ferai ça tous les jours pour le reste de ma vie si cela lui montre qu'il est en sécurité », peut-on lire dans une vidéo où on la voit à l’œuvre et que voici :

Mise en ligne le 17 février 2025 sur TikTok où elle a généré 1,7 million de vues à ce jour, relayée par Newsweek, la séquence ne montre pas Baloo.

Il peut aussi compter sur sa congénère

En revanche, il est bien visible dans cette autre vidéo, partagée le 5 mars et où Nana, l’autre membre canin de la famille qui est une femelle Saint-Bernard, lui apprend à s’amuser avec un jouet :

Baloo a encore beaucoup à apprendre, notamment à se servir d’un lit. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette 3e vidéo tout aussi touchante que les précédentes :

Ce chien a la chance de faire partie d’une famille bienveillante, où tout le monde fait son possible pour l’aider à oublier les difficultés de sa vie passée et à profiter de la nouvelle.