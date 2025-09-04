Partie travailler, elle découvre son chien face à la caméra alors qu’il est censé être ailleurs (vidéo)

Éduquer un chiot, c’est aussi lui apprendre à rester seul un certain temps pendant que l’on part travailler ou effectuer d’autres activités. Pour rassurer leur animal et éviter de le laisser trop libre dans la maison, certains utilisent une cage. Même si cette dernière apparaît généralement comme un endroit rassurant et non une punition, tout le monde n’a pas envie de rester à l’intérieur, comme Rosie.

Rosie, une jeune femelle Golden Retriever, est entrée dans la vie de sa propriétaire il y a quelques semaines. Elle la comble de bonheur depuis, bien qu’il ne soit pas toujours facile d’éduquer un chiot. Lequel a souvent la fougue de la jeunesse et peut faire des bêtises quand son propriétaire a le dos tourné, comme braver les interdits.

La maîtresse de Rosie passe autant de temps qu’elle le peut avec elle, mais ne peut pas toujours être à ses côtés. Elle a donc commencé à lui apprendre la solitude, ce qui peut être difficile pour un chiot. Cela doit se faire progressivement, comme l’a rappelé Newsweek .

@rosie.the.golden.girl / TikTok

Une tête familière

Certains chiens sont très anxieux à l’idée de se retrouver seuls. Quand leur propriétaire s’absente, ils peuvent devenir destructeurs et saccager la maison, voire se faire du mal. Il est donc important de les préparer pour qu’il supporte mieux les départs de leurs humains. De nombreuses techniques existent, comme l’ajout d’une cage.

Ce sujet porte à controverse, bien qu’il ne soit pas question d’enfermer un animal toute la journée à l’intérieur, mais plutôt de s’en servir comme “une chambre”, un espace sécurisé. Quand sa propriétaire n’est pas là, Rosie se repose dans son enclos et attend patiemment son retour. Du moins, c’est ce que la femme pensait.

@rosie.the.golden.girl / TikTok

Un jour, tandis qu’elle était au travail, elle a consulté la caméra de surveillance installée pour veiller sur la chienne. Elle a alors tout de suite vu son minois face au dispositif. Intrigué par ce dernier, le chiot penchait la tête d’un côté et de l’autre, l’air de se demander de quoi il s’agissait.

De l’autre côté de l’écran, sa maîtresse était tout aussi surprise, parce que Rosie n’était pas censée se trouver en dehors de sa cage. Elle était parvenue à faire tomber cette dernière pour s’en extirper. Heureusement, elle ne s’était pas blessée et s’était contentée d’explorer sa maison.

Une liberté dont elle semble avoir bien profité, puisque dans une autre vidéo, on la voit s'amuser comme une folle avec ses jouets, ou encore, sauter sur le canapé !