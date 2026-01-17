« C'est un vrai gentleman », ce petit Golden Retriever sait demander des câlins avec une politesse exemplaire (vidéo)

Il existe mille façons pour un chien de faire fondre le cœur de son maître. Benny, un chiot Golden Retriever de Los Angeles (États-Unis) a trouvé la sienne : faire preuve d’une douceur infinie et se comporter comme un gentleman lorsqu’il demande un câlin à son humaine.

Benny, un Golden Retriever vivant à Los Angeles avec sa maîtresse Lex, est devenu une petite star des réseaux sociaux. Dernièrement, une vidéo capturant son adorable façon de demander des câlins a particulièrement touché ses abonnés.

Une demande charmante

Dans une vidéo postée le 11 novembre sur Instagram et relayée par DogTime, le chiot se comporte d’une manière exemplaire en réclamant des câlins à sa maîtresse. La scène est absolument adorable : on y voit le toutou, la queue frétillante portant une couverture douillette dans la gueule.

© @lexandbenny / Instagram

Peu après, il la laisse doucement tomber sur le sol, avant de s’assoir tranquillement en regardant sa maman les yeux pleins d’amour : c’est sa manière à lui d’inviter sa personne préférée à un moment de tendresse. Quelle douce façon de demander un câlin !

En légende, Lex, sa maîtresse, a simplement écrit : « C'est un vrai gentleman. » Il n’en fallait pas plus pour séduire les internautes !

Benny, le chiot qui fait fondre Instagram

Il est certain que cette vidéo attendrissante pourrait égayer la journée de n'importe qui. Elle est d’ailleurs devenue virale, récoltant des milliers de mentions « j’aime ».

Les spectateurs, sous le charme de l’adorable politesse de Benny, ne tarissent pas non plus d’éloges sur la boule de poils dans la section des commentaires. Nombre d’entre eux adoreraient d’ailleurs pouvoir câliner le toutou !

© @lexandbenny / Instagram

« Oh, mon adorable Benny, je te câlinerais toute la journée !!! », a par exemple écrit un admirateur. « Qui pourrait dire non ?! » ou « J'envoie des câlins à Benny ! », ont ajouté d’autres utilisateurs d'Instagram.

Assurément, ces petits moments capturés à l’écran comme cette démonstration de tendresse de Benny montrent à quel point nos amis les animaux peuvent adoucir notre quotidien et toucher le cœur de chacun.