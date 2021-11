Un geste de générosité permet à une femme d'offrir à son chien paralysé le chariot de ses rêves

Une photographe au grand cœur a adopté 2 chiens en Crète, dont l'un d'eux est handicapé. Afin de lui offrir un chariot pour lui permettre de se déplacer normalement, elle a lancé une collecte de fonds.

En août, Jo Cope et ses filles, originaires du Sussex (Angleterre) sont parties en vacances en Crète. Lors d'une visite dans un refuge, Acacia, l'une des enfants, est littéralement tombée amoureuse de Louis, un ancien chien de chasse.

L'histoire du vieux toutou, âgé entre 8 et 10 ans, a bouleversé la famille. L'animal avait été enchaîné à un arbre et abandonné. « Il s'est allongé avec Acacia et l'a laissée lui chatouiller le ventre et le caresser. Elle est restée avec lui et a insisté pour repartir avec », a expliqué la maman à Metro.

Même si ramener un chien senior de Crète s'avère difficile en général, la femme de 35 ans s'est vite retrouvée à accepter d'en sauver 2...

© PA Real Life / rawpawsphotography

Mission de rapatriement

« J'ai repéré Jack sur la page Facebook du refuge, et j'ai vu qu'il était handicapé. J'ai commencé à réfléchir à la manière de les ramener tous les 2 à la maison », a ajouté la photographe. Alors que Louis gagnait le cœur de sa fille, Jack conquérait celui de Jo.

Mâchoire cassée, colonne vertébrale endommagée, pattes arrière paralysées, le canidé avait été heurté par une voiture. Comme s'il n'avait pas déjà assez souffert, il était également atteint d'arthrite.

Le trio n'a pas eu la possibilité de ramener ses protégés à son retour de vacances. Jo a donc décidé de revenir plus tard. En octobre, elle est revenue avec sa fille Dakota et a dépensé 415 £ (près de 500 €) pour rapatrier les chiens.

Entre-temps, Jack avait été envoyé à Athènes pour subir une intervention chirurgicale. Ses blessures ont été soignées et il a reçu un chariot équipé de 2 roues de la part de ses soignants. L'engin soutenait ainsi ses pattes arrière et l'aidait à se déplacer.

© PA Real Life / rawpawsphotography

Un chariot inadapté...

Lorsque Jack et Louis sont arrivés en Angleterre, ils ont découvert leur nouvel environnement, ainsi que leur frère, Waffle, un Goldendoodle âgé.

Jo Cope a fait tout son possible pour faciliter la vie de Jack. Afin de soulager les douleurs liées à l'arthrite, elle lui a payé des séances d'hydrothérapie et une thérapie au laser. Mais une mauvaise nouvelle est tombée...

Les experts travaillant avec le chien ont indiqué que ses roues étaient inadaptées : elles lui faisaient plus de mal que de bien. Résultat : elles devaient être remplacées de toute urgence. Un chariot spécialisé, vendu par une entreprise américaine, a été recommandé par les soignants. Son prix ? 800 £ (environ 950 €).

La propriétaire de Jack s'est retrouvée dans une impasse. Le coût du traitement se révélant déjà très onéreux, elle ne possédait pas les fonds nécessaires pour acheter l'appareil, malgré les heures supplémentaires qu'elle effectuait au travail...

© PA Real Life / rawpawsphotography

Un élan de solidarité va sauver le chien

Jo a lancé une campagne de collecte de dons, dans l'espoir d'obtenir de l'aide. « Je ne pouvais pas y croire : en 2 heures, nous avions dépassé l'objectif et atteint 1 000 £ ! », s'est enthousiasmée la trentenaire, submergée par cet élan de générosité.

« Maintenant, nous avons bien plus de 2 000 £ que nous dépenserons pour lui fournir tous les soins dont il a besoin, et nous veillerons à ce que les 2 chiens bénéficient de la meilleure retraite de tous les temps. »

La famille espère avoir les roues à temps pour les fêtes de fin d'année. Ce sera certainement le plus beau cadeau de Noël que Jack ait jamais eu.

© PA Real Life / rawpawsphotography