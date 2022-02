Une chienne ayant horreur de la neige dépasse sa répulsion pour dire bonjour à son meilleur ami (vidéo)

Pax et Penny ne sont pas que de simples voisins, ils forment les meilleurs amis du monde. Les 2 chiens ont l'habitude de se rejoindre auprès de la clôture séparant leurs jardins pour se saluer. Mais la neige a fait son grand retour : Penny n'a plus osé poser la patte à l'extérieur, au grand dam de son camarade...

Une belle amitié a vu le jour en mars 2021. Pax a rencontré sa nouvelle voisine, Penny, âgée de 3 mois à l'époque. Leurs propriétaires ont été témoins d'un véritable coup de foudre. Depuis, les 2 chiens se disent « Bonjour » quotidiennement au-dessus de la clôture.

© Emily Thomas

Leurs familles ont même installé une petite porte, afin qu'ils puissent jouer pleinement ensemble. « Pax a commencé à la chercher chaque fois qu'il sortait, et dès qu'elle pouvait atteindre le haut de la clôture, nous regardions par la fenêtre pour les voir se saluer et s'embrasser tous les jours », a expliqué Emily Thomas au Dodo.

© Emily Thomas

En plus de s'échanger quelques baisers du bout de la truffe, les boules de poils se partagent parfois leurs jouets. Tout indiquait que rien ne pouvait jamais séparer ces 2 âmes sœurs... jusqu'à ce qu'il commence à neiger.

© Emily Thomas

L'amour est plus fort que tout

Penny n'aime ni la neige ni la pluie, qu'elle fuit le plus possible. « Lorsque nous avons eu beaucoup de neige au cours des dernières semaines, elle n'était pas contente et n'avait pas vraiment envie de sortir, a expliqué Emily Thomas, nous avons souvent remarqué Pax debout de l'autre côté de la clôture. Elle lui manquait clairement. » Cette soudaine séparation a brisé le cœur du Golden Retriever.

Sensibles à son chagrin, les parents adoptifs de Penny ont décidé de prendre les choses en main afin de les réunir de nouveau. Pour ce faire, ils ont déblayé la neige de leur jardin, de manière à aménager un petit sentier.

© Emily Thomas

Bien qu'elle ait hésité au début, la chienne a finalement dépassé sa répulsion afin de se lover dans les pattes de son meilleur ami. Les flocons déposés par l'hiver n'auront pas détruit leur relation : l'amour est plus fort que tout !

Depuis ce jour, Penny se sent plus à l'aise dans la masse nivéenne. Elle s'amuse même avec Pax ! « Ils ont des séances de jeu dans la neige presque tous les jours depuis », a ajouté Emily Thomas.

Pax et Penny étaient faits pour être meilleurs amis. De toute évidence, rien ni personne ne les empêchera de se retrouver et de s'aimer.