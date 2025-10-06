« On voit instantanément la différence qu'il fait », ce chien de soutien apporte calme et espoir aux pompiers et aux personnes en détresse

Si Digby a été mis en avant à l’occasion d’un concours en Angleterre, il n’a pas attendu d’être sous le feu des projecteurs pour prouver à quel point il était exceptionnel. Le toutou travaille aux côtés des pompiers locaux et ses compétences en tant que chien de soutien ne sont plus à prouver. Il a aidé ses collègues, tout comme de nombreuses personnes en détresse.

Digby, un Labradoodle de 7 ans, travaille au service d'incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset (Angleterre) depuis 2018, comme l’indiquait Yahoo News . Utilisé comme chien de soutien émotionnel, l’animal a accompagné ses collègues pompiers dans les moments difficiles, mais aussi des inconnus qui avaient besoin d’une épaule sur laquelle s’appuyer. Il est un atout précieux pour son équipe.

Digby a été formé pour pouvoir travailler aux côtés des soldats du feu, mais son empathie naturelle le rend particulièrement doué dans son rôle. Ses collègues humains ont expliqué qu’il était là pour les épauler lorsqu’ils rentraient d’une mission difficile, entre autres.

Devon and Somerset Fire and Rescue Service / Facebook

Un réconfort immense

Digby apporte aussi du soutien aux personnes qui vivent un moment compliqué. Par exemple, il y a quelques années, il a réconforté une femme qui comptait mettre fin à ses jours sur un pont et a évité que le drame se produise. Sa présence aide aussi les victimes à libérer leur parole. Certaines ont du mal à parler après avoir vécu quelque chose de grave, mais se sentent en confiance lorsque Digby est à leurs côtés.

En somme, il s’agit d’un chien extrêmement important pour les pompiers et, de manière générale, pour sa communauté. Son propriétaire, Matt Goodman, est infiniment reconnaissant de l’avoir à ses côtés : « Digby est vraiment unique. On voit instantanément la différence qu'il fait, qu'il illumine le visage de quelqu'un après une longue journée ou qu'il apporte un sentiment de calme dans les moments les plus difficiles », assurait l’homme.

Digby prouve à nouveau à quel point les chiens ont leur importance, ainsi que leur place dans de nombreux services. Ils sont de plus en plus nombreux dans les maisons de retraite, les hôpitaux et même parfois au sein des prisons, pour apporter de la douceur aux personnes en souffrance.