Un chien de thérapie héroïque sauve une femme qui souhaitait mettre fin à ses jours sur un pont autoroutier

Alors qu’une jeune femme tentait de mettre fin à ses jours, les pompiers ont amené leur chien de thérapie sur les lieux. L’intervention du canidé a été décisive et permis de sauver la vie de cette personne.

L’initiative des services d’incendie et de secours du Devon et du Somerset, dans le Sud-ouest de l’Angleterre, a été déterminante dans le sauvetage d’une femme réalisé cette semaine. L’idée consistait à lui proposer de rencontrer leur chien de thérapie, comme le rapportait la BBC ce mercredi 16 juin.

La veille, en fin de matinée, la police du Devon et des Cornouailles recevait un appel urgent au sujet d’une jeune femme qui tentait de mettre fin à ses jours. Elle se tenait près du bord d’un pont passant au-dessus de l’autoroute M5 dans le comté du Devon.

Policiers et pompiers se sont rapidement rendus sur zone pour intervenir. Des négociateurs sont entrés en contact avec la personne, mais les pourparlers ne semblaient pas évoluer pas dans le bon sens. Ce qui a débloqué la situation, c’est l’arrivée de Digby.

« Elle a immédiatement tourné la tête pour regarder Digby et a souri »

Il s’agit du chien de thérapie des pompiers. Ce Labradoodle aidait ces derniers à se remettre de leurs traumatismes depuis 2018. Sa seule présence a changé la donne lors de la tentative de suicide, comme l’explique le centre de secours du Devon et du Somerset : « Lorsque Digby est arrivé, la jeune femme a immédiatement tourné la tête pour le regarder et a souri. Cela a déclenché une conversation sur Digby et son rôle au sein des services de secours ».

Pompiers et policiers lui ont ensuite demandé si elle voulait passer un peu de temps avec le quadrupède, ce qu’elle a accepté. Après avoir été mise en sécurité peu après 15 heures, elle a donc rejoint Digby qui l’a réconfortée comme il sait si bien le faire.