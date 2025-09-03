"On peut le sentir depuis la porte", plus de 60 chiens sauvés d'un élevage illégal où ils vivaient dans des conditions choquantes (vidéo)

En Arizona, la découverte glaçante d’un élevage canin clandestin a suscité l’indignation. Entassés dans des cages sales, privés de soins et d’attention, plus de 60 chiens et chiots ont été arrachés à un quotidien de souffrance.

Le mardi 2 septembre, les forces de l’ordre sont intervenues dans une propriété de Litchfield Park, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), suspectée d’abriter un élevage canin illégal après avoir reçu un signalement quelques jours plus tôt. Les adjoints du shérif du comté de Maricopa y ont effectivement découvert une véritable usine à chiots, où des dizaines d’animaux vivaient dans des conditions déplorables, rapportait le média local Arizona’s Family .



Les intervenants devaient porter des masques pour respirer

A 9 heures du matin, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans l’habitation en question. A l’intérieur, des chiens et des chiots de diverses races (Labradoodle, Goldendoodle, Shih Tzu…) étaient entassés dans des cages et des enclos insalubres.

L’odeur caractérisant les lieux était insoutenable. “On peut le sentir depuis la porte, expliquait, en effet, Dave Evans, enquêteur au sein de l’unité des crimes contre les animaux. Nos employés du MASH [Maricopa Animal Safe Haven] portent des masques et tout le reste parce que [l’odeur d’]'urine est vraiment forte là-dedans.”



L’évacuation des chiens - plus de 60 - s’est poursuivie jusque dans l’après-midi. Ils évoluaient au milieu de leurs propres déjections, que l’on retrouvait partout sur les sols et les murs. Plusieurs d’entre eux n’avaient ni eau ni nourriture à leur disposition. L’un d’eux n’a, hélas, pas survécu.

“Ils veulent jouer”

La propriétaire et son mari s’étaient récemment installés chez la mère de ce dernier, dans la maison voisine, pour échapper à l’insalubrité. Dave Evans et ses collègues pensent qu’elle menait cette activité depuis au moins 2 ans et demi.



“C'est vraiment triste, confiait l’enquêteur à Arizona’s Family. Ces animaux restent toute la journée dans des cages, puis lorsqu'ils en sortent, ils veulent jouer, ils veulent lécher…”

Les chiens ont été examinés par des vétérinaires dans la foulée de leur sauvetage. Ils auront besoin d’une longue période de soins et de réconfort pour s’en remettre et être prêts pour l’adoption.