« Tu ne m’as pas oublié » un Corgi et un Malamute se retrouvent après un an de séparation avec une émotion intense (vidéo)

Ces 2 amis qui se connaissaient bien ont été séparés durant une année. Le moment des retrouvailles est enfin arrivé avec toute la joie qu’elles comprennent. Le comportement des chiens aux personnalités différentes est un bonheur à observer.

La vidéo publiée sur TikTok atteindra certainement prochainement les 2 millions de vues. Les internautes ont reconnu que la joie de ces chiens était communicative. Ce qui impressionne aussi, soulignait PetHelpful, est que les amis se reconnaissent sans soucis après 360 jours de séparation.

@hammyandolivia / TikTok

Reconnaître son âme sœur

La vidéo est riche en émotion. Ce Corgi et ce Malamute avaient rendez-vous dans un parc et leurs propriétaires semblent avoir tout organisé. Le moment où les chiens se reconnaissent est mémorable, jusqu’à l’agitation des retrouvailles en elles-mêmes.

Les regards des 2 amis disent combien ils sont attachés l’un à l’autre.

@hammyandolivia / TikTok

Des attitudes à distinguer

Ce qui est marquant, c’est que le Corgi et le Malamute n’ont pas du tout la même attitude. Le premier est beaucoup plus démonstratif que le deuxième. Alors qu’il aperçoit son ami géant, le Corgi tire sur sa laisse et s’agite en direction de son ami. À l’inverse, le Malamute reste stoïque, même si l’excitation se devine par ses mouvements de queue par exemple.

Lorsqu’ils sont l’un en face de l’autre, le Corgi se met rapidement sur le dos, le Malamute le renifle avec beaucoup de tendresse. Les 2 amis sont sur la même longueur d’ondes, mais s’expriment tout simplement différemment.

Une mémoire impressionnante

Les internautes sont nombreux à se questionner. Comment les chiens parviennent-ils à se reconnaître alors qu’ils sont loin l’un de l’autre et ont perdu le contact depuis une année ? La mémoire de nos compagnons canins est bien plus impressionnante qu’on le pense. Pour eux, les odeurs ont une importance et sont des indicateurs fiables efficaces, même à plusieurs mètres de distance. C’est sans doute grâce à ce sens que les chiens se sont reconnus.

@hammyandolivia / TikTok

Une friandise et des joies

Un moment amusant est également à remarquer dans la vidéo. Les chiens semblent marquer une pause lorsqu’ils reçoivent une friandise. Cet arrêt est de courte durée car tout reprend de plus belle ensuite et l’exaltation des retrouvailles reprend le dessus.

Cette belle amitié canine est inspirante et c’est sans doute pour cela qu’elle rencontre un grand succès auprès des internautes. Durable, cette relation n’est pas près de toucher à sa fin, pour le plus grand plaisir des spectateurs.