Heureux d'être sauvés, ces chevaux profitent d'une journée à la mer et se roulent sur la plage « comme des chiens » (vidéo)

L'association RMJ Horse Rescue, basée à Malte, sauve des chevaux en détresse, les soigne et leur trouve un foyer aimant où couler des jours heureux. Comme les chiens et les chats, ces animaux peuvent témoigner toute leur reconnaissance et avoir leurs petites « crises de folie ». Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir des équidés secourus se détendre à la plage et profiter de leur seconde chance.

Fondée en 2016, l’association maltaise RMJ Horse Rescue consacre son activité aux sauvetages de chevaux destinés à l’abattoir ou maltraités. Une fois sauvés, les équidés bénéficient de nombreux soins et sont ensuite proposés à l’adoption sur l’île ou à l’étranger. « Nous envoyons environ 9 chevaux par moi au Royaume-Uni dans le cadre de projet "Project Back to the Green (PBG)" », explique l’organisation sur son site.

Parfois, les bénévoles sont témoins de scènes touchantes avec leurs protégés. Récemment, une vidéo publiée sur le compte Instagram de Lovin Malta montre des équidés recueillis par l’association, savourant une belle journée à la plage.

© @rmjhorserescue / Lovin Malta / Instagram (capture d'écran)

Des images réconfortantes

Les images montrent les chevaux se roulant « comme des chiens », se relaxant au bord de la mer et profitant avec enthousiasme du début de la saison estivale. Il n’y a rien de plus réconfortant que de voir ces animaux autrefois négligés se sentir suffisamment en confiance pour s’amuser et se détendre de la sorte !

Comme l’explique Lovin Malta, l’association RMJ Horse Rescue organise des événements – notamment sur la plage – « visant à rapprocher le public des animaux sauvés ». Cela permet de booster la visibilité de leurs protégés et de sensibiliser les gens.

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Le conseil de Woopets : comment redonner confiance à un cheval maltraité ?

Redonner confiance à un cheval ayant subi des actes de maltraitance demande du temps, de la patience et de la cohérence. Ces animaux sensibles gardent souvent des traces émotionnelles profondes de leurs expériences passées. Il est donc essentiel de respecter leur rythme et d’éviter toute forme de contrainte ou de brusquerie.

La première étape consiste à instaurer un cadre calme et sécurisant. Le cheval doit pouvoir observer son nouvel environnement sans pression et comprendre qu’il n’a plus rien à craindre. Les interactions quotidiennes doivent être douces, prévisibles et positives. Une voix apaisante, des gestes lents et des récompenses adaptées peuvent progressivement l’aider à associer la présence humaine à quelque chose d’agréable.

Le travail à pied est souvent un excellent moyen de reconstruire la relation avec l’Homme. Sans monter sur son dos, il permet d’établir un dialogue basé sur la confiance et le respect mutuel. Chaque petit progrès mérite d’être valorisé (accepter une caresse, suivre calmement son humain, se laisser manipuler…).

Il ne faut jamais oublier que chaque équidé réagit différemment. Certains retrouveront rapidement leurs repères, mais d’autres auront besoin de plusieurs mois, voire davantage. Avec du temps et une approche bienveillante, un cheval maltraité peut réapprendre à faire confiance à l’humain et retrouver une vie sereine.