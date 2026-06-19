Intriguée par son chien qui transporte sa gamelle chez les voisins, elle le suit et découvre qu’il y obtient un 2e dîner (vidéo)

Tout a commencé par une étrange habitude : Buckwheat disparaissait systématiquement après ses repas, gamelle en bouche. Intriguée, Stephanie, sa maîtresse, a fini par le suivre et découvrir un plan bien rodé : le toutou se rendait tout simplement chez ses voisins pour obtenir un deuxième dîner !

C’est quelques années après avoir emménagé dans la maison voisine de celle des parents de son mari, que Stephanie a fait une découverte surprenante à propos de son chien, Buckwheat. Le toutou, affectueusement surnommé « Bubby » avait un comportement pour le moins inattendu : après chaque repas, il emportait systématiquement sa gamelle chez les voisins. Mais pourquoi faisait-il cela ? Stephanie allait bientôt le découvrir…

Un vrai petit malin

Stephanie a vite compris que ce petit rituel se répétait : désormais, presque après chaque repas, Buckwheat vidait sa gamelle avant de l’emporter dehors. Intriguée par cette drôle d’habitude, elle a donc décidé de mener l’enquête et a découvert sa destination : la maison de ses beaux-parents.

Mais ce qu’elle ne savait pas encore, c’est qu’une vraie stratégie se cachait derrière ces allers-retours : obtenir discrètement une seconde portion de nourriture ! « Je le voyais prendre sa gamelle et remonter l'allée vers la maison de mes beaux-parents », a raconté Stephanie à The Dodo. « Après l'avoir vu faire ça plusieurs fois, je l'ai suivi. »

Il s’est alors avéré que, chaque fois que Buckwheat arrivait chez les beaux-parents de Stephanie, il avait le droit à un deuxième service en douce. Certes, Buckwheat avait déjà dîné… mais qu’en était-il du souper ? Lui, en tout cas, avait trouvé la solution !

Une tendre tradition familiale

La complicité entre Buckwheat et la belle-mère de Stephanie était telle qu’elle acceptait de le resservir dès qu'il arrivait avec sa gamelle, créant une véritable petite tradition entre eux. Malheureusement, cette dernière, qui adorait le toutou, est décédée récemment.

Son mari a toutefois repris le flambeau et perpétué cette habitude en veillant à ce que Buckwheat reçoive une portion supplémentaire à chaque visite, même s’il en a déjà une à la maison.

© @stephsworld76 / TikTok

« Il mange dans un bol et emporte l'autre avec lui », a expliqué Stephanie. Buckwheat, chien gourmand mais attachant, continue donc de faire sourire sa famille par son intelligence et sa persévérance, même si ces efforts lui ont valu quelques kilos en plus....

« Rien qu'à le regarder, on voit bien qu'il a réussi à maintes reprises », a déclaré sa maîtresse qui songe peut-être désormais à adapter la ration du toutou. Une chose est sûre : « Il est vraiment très intelligent ! »

© @stephsworld76 / TikTok

L’info Woopets – Comment éviter le surpoids chez un chien ?

L’histoire de Buckwheat, avec ses « dîners bonus », illustre bien comment certains chiens peuvent facilement dépasser leurs besoins alimentaires… Pour éviter le surpoids à l’origine de nombreux soucis de santé chez un chien, quelques bonnes habitudes peuvent faire une vraie différence :

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