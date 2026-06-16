Initié au jeu du cache-cache par un chat de 13 ans, ce chiot s'amuse tout en restant perplexe (vidéo)

Le chat sénior a entrepris une partie de cache-cache, et son nouveau petit frère a vraiment cru qu’il avait disparu. Une vidéo revient sur ce moment à la fois amusant et tendre, qui laisse penser qu’un lien très fort est en train d’émerger. Les internautes ont été au rendez-vous pour encourager ce joli duo.

L’amitié entre un chat de 13 ans et un chiot de quelques mois n’a rien d’une évidence. Cette famille vivant à San Fransisco (États-Unis), a tout de même fait ce choix, suite au sauvetage du chiot au Mexique. Si Chivas, le chat, était curieux au départ, il s’est rapidement laissé emporter par son goût prononcé du jeu et de la transmission.

Entre excitation et confusion

Hayley, le chiot, est arrivé chez ses propriétaires alors qu’il était âgé de 2 mois, explique PetHelpful. Plein d’entrain, le chiot débordait de curiosité, et c’est en particulier le chat de la maison qui a attiré son attention.

Lors de leurs premières parties de cache-cache, le plaisir était au rendez-vous. Les spectateurs ont pu aussi remarquer que le chat et le chiot n’étaient pas tout à fait égaux concernant les règles du jeu. En effet, Chivas prend un malin plaisir à disparaître derrière la porte alors que son nouveau petit frère le cherche. Hayley abandonne rapidement ses recherches, ne comprenant simplement pas où pourrait se trouver son grand frère. La scène se répète encore et encore, aucun des 2 ne se lassant de ce jeu à 2 vitesses.

Une famille unie

Même si le chiot ne semble pas encore avoir compris toutes les ficelles du cache-cache, il prend du plaisir à jouer. On comprend que cette séance est, pour le chat, une manière d’apprivoiser son petit frère.

À la fin de la vidéo, le chiot oublie totalement le but du jeu, et se réjouit de voir sa maman arriver dans la pièce. Il est certain qu’une belle relation fraternelle est en train de naître, les propriétaires en sont les premiers convaincus.

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Pourquoi le jeu est-il fondamental entre un chien et un chat ?

Le jeu est le moyen parfait pour entrer en communication. Il permet de briser la glace, mais aussi de partager des moments de grande complicité. Voici 3 avantages de ce jeu :