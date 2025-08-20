"On a pu les sortir de cet enfer", un signalement permet aux gendarmes de libérer 13 chiens détenus dans un squat insalubre

A Mayotte, un signalement anonyme a permis de mettre fin à une situation alarmante. Derrière les murs d’un squat, une douzaine de chiens vivaient dans des conditions indignes. Grâce à l’intervention rapide des gendarmes, ces animaux ont été secourus et vont enfin pouvoir tourner la page.

Une dizaine de chiens, jeunes pour la plupart, auront enfin droit à un nouveau départ dans la vie après n’avoir connu que la négligence et l’insalubrité. Les animaux en question ont été sauvés d’un élevage canin illégal mahorais par la gendarmerie locale, rapportait le média réunionnais Free Dom .

La Gendarmerie de Mayotte a relaté les faits sur sa page Facebook le 5 août 2025. On apprend, via le post en question, que les gendarmes de la brigade de Tsingoni et leurs collègues venus de Koungou, une vingtaine de kilomètres plus loin, s’étaient rendus ensemble au domicile en question qui s'est avéré être un squat.

La propriété était non seulement occupée de manière illégale, mais elle abritait, en plus, un élevage clandestin dont l’activité se serait poursuivie sans le signalement ayant été adressé aux forces de l’ordre.

Détenus dans des conditions déplorables, ce sont ainsi 12 chiots et un chien adulte qui ont été découverts et secourus lors de cette intervention.

Les chiens confiés à une association de protection animale

Dans la foulée de leur sauvetage, les 13 canidés ont été pris en charge par une association locale de protection animale dont le nom n’a pas été dévoilé.

Les autorités ont ouvert une enquête dans le but “d’identifier et d’interpeller les responsables de cet élevage illégal”. Toujours d’après la Gendarmerie de Mayotte, il n’y pas encore eu d’interpellation à ce jour.

Cette dernière rappelle, au passage, que “la maltraitance animale est punie par la loi” et invite les témoins “de mauvais traitements, de privation de soin envers un animal” à signaler ces faits soit via la plateforme en ligne “ Ma Sécurité ” du ministère de l’Intérieur, soit en composant le 17.

Photo d'illustration

Ce sauvetage rappelle l’importance de la vigilance citoyenne face à la maltraitance animale. Grâce à un simple signalement, 13 chiens ont pu être extraits d’un véritable enfer et espèrent désormais trouver des foyers aimants.