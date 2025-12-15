« J'ai besoin d'un bon foyer », une chienne attachée à une poubelle découvre qu'elle peut faire confiance à nouveau

« J'ai besoin d'un bon foyer. » C’est le souhait de tous nos amis les animaux. Ces mots, écrits sur une pancarte, accompagnaient une chienne abandonnée à côté d’une poubelle. Après avoir été alerté de sa présence, le personnel du refuge américain Saving Hope Rescue (SHR), situé à Fort Worth, a déployé ses ailes pour la secourir.

Certaines histoires commencent bien, d’autres mal, comme celle de Hopeful. La chienne a connu les affres de l’abandon. Attachée à une poubelle, elle attendait désespérément le retour de sa famille. À côté d’elle, une note toute simple affichait ces quelques mots : « J’ai besoin d’un bon foyer. » Une ribambelle d’affaires, appartenant à ses anciens propriétaires, étaient également sur place.

Alertée par un bon samaritain qui a découvert l’animal, l’équipe de Saving Hope Rescue a volé à son secours. « Les biens de la maison ont été laissés près de la poubelle […]. Le lendemain, les affaires avaient disparu, mais la chienne était toujours là. Personne ne l’a prise dans ses bras, déclare une porte-parole de l’organisme, nous l’avons appelée Hopeful. »

© Saving Hope Rescue

« Un autre animal innocent »

« Le bien-être animal au Texas est en crise […] Le manque de responsabilité et de ressources a laissé de nombreux animaux se battre pour leur survie, écrit l’association en légende d’une vidéo diffusée sur TikTok montrant Hopeful inquiète, c’est un autre animal innocent, une fois de plus abandonné par ses propriétaires, qui a été retrouvé apeuré, avec un sort incertain, après avoir été laissé attaché devant plusieurs commerces. »

Après son sauvetage, Hopeful a compris qu’elle était désormais entre de bonnes mains. Comme le rapporte le média Newsweek, elle a été placée en famille d’accueil. Très vite, la rescapée de cet abandon est sortie de sa coquille de timidité. Selon ses bienfaiteurs, « elle s’est bien acclimatée et joue avec d’autres chiens ».

@savinghoperescue Animal welfare in Texas is in crisis. The lack of accountability and resources has left many animals fighting for their lives. Another innocent animal, failed once again by her owners, was found frightened and unsure of her fate after being left tied outside several businesses. We are grateful to share that “Hopeful” is now safe and has been warmly welcomed into our care. #rescuedog #abandoned #animalcruelty #texasrescuedogs ? Rescue - Lauren Daigle

En quête d’une nouvelle famille pour la vie

Hopeful sera proposée à l’adoption. Ses anges gardiens espèrent lui trouver une famille aimante et responsable pour la vie. Pour l’instant, la boule de poils se remet de ses émotions et reprend doucement confiance en elle.

© Saving Hope Rescue

Elle n’a pas encore mis la patte sur « le bon foyer » que ses anciens propriétaires espéraient lorsqu’ils l’ont laissée seule dans la rue, mais Hopeful a fait un pas de géant vers cette direction.

Sur les réseaux sociaux, l’histoire de Hopeful a suscité de nombreuses réactions. « Nous, les humains, ne méritons pas les chiens », commente une utilisatrice de TikTok. « Je suis tellement content qu’elle ait été trouvée par les bonnes personnes », ajoute un internaute. Après l’abandon, Hopeful avance désormais sur le chemin la menant tout droit vers le bonheur absolu !

A lire aussi : Retrouvé squelettique et sourd, ce chiot apprend aujourd’hui le langage des signes pour se faire aimer

© Saving Hope Rescue