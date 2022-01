Nouveau vol à main armée d'un Bouledogue Français, dernier épisode d'un phénomène touchant stars et anonymes

Samedi dernier, une jeune femme et sa mère ont été attaquées par un groupe d’individus armés qui ont enlevé leur chien à Castro Valley, ville californienne située à une trentaine de kilomètres de San Francisco. Le canidé en question s’appelle Tito et est un Bouledogue Français, rapportait Newsweek le 16 janvier.

L’agression a eu lieu à 17h30 locales, précise le communiqué du bureau du shérif du comté d’Alameda. 4 ou 5 personnes se trouvaient à bord d’un crossover qui s’est arrêté au niveau des victimes. 3 d’entre eux tenaient des armes à feu. Ils se sont emparés du quadrupède et d’un sac à main contenant un portefeuille et des clés, avant de prendre la fuite.

More pictures of Tito the French Bulldog. On Saturday, he was taken at gunpoint by robbers in Castro Valley. The family just wants him back. We are hoping the robbers will do the right thing and drop him off at a safe location where he can be found and reunited with his family. pic.twitter.com/yhEghLKrLi