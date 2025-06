Ce chien rêve d'être adopté par une famille aimante et dynamique, mais ne reçoit aucune demande malgré ses nombreuses qualités

Bambou fait partie de ces adorables cœurs sur pattes qui ont énormément d’amour à donner, mais n’ont pas encore réussi à flairer la famille idéale. Pris en charge par l’association In Dog We Trust, ce chien magnifique se trouvant actuellement près de Grenoble est en quête d’un foyer d’accueil ou d’adoption, qui lui offrira la vie dont il a toujours rêvé.

Durant les premières années de son existence, Bambou a goûté au véritable amour. Malheureusement, des problèmes de santé graves ont pointé le bout de leur truffe chez sa propriétaire. Durant ses hospitalisations, le toutou n’avait d’autre choix que de séjourner en pension.

Consciente qu’elle ne pouvait plus lui offrir la vie qu’il méritait, sa maîtresse a pris la décision douloureuse de s’en séparer et l’a remis entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association In Dog We Trust, basée à Chilly (74).

Bambou Race : Labrador-Retriever x Berger des Pyrénées Âge : 3 ans et 10 mois Localisation : Fontaine (38600) Association : In Dog We Trust Rencontrer Bambou

Un chien qui aime vivre des aventures

Placé en famille d’accueil près de Grenoble (Rhône-Alpes), Bambou a pris un nouveau départ dans la vie, placé sous le signe de l’espoir.

Comme le révèlent ses bienfaiteurs, ce chien de 3 ans et demi dont la fourrure reflète la nuit « adore passer du temps dans le jardin, les grands espaces et la campagne ». Il sait savourer des petits moments de tranquillité en solitaire, mais aussi des séances de câlins avec les humains. Quand Bambou vous ouvre son cœur et vous aime, c’est pour la vie !

« C’est vraiment un super loulou, peut-on lire sur son annonce d’adoption diffusée sur Animaux.fr, avec sa famille d’accueil, il vit mille aventures. […] L’exploration de buissons, ça le connaît ! Et le plus fou ? Son rappel est incroyable : Bambou revient comme une fusée à leurs pieds, alors qu’ils n’ont même pas encore travaillé ça ! Il a aussi un suivi naturel très agréable… En balade en liberté, c’est un vrai bonheur. »

© In Dog We Trust

Bambou cherche une nouvelle famille

Bambou, qui arbore une bouille absolument craquante inspirant tout de suite la sympathie, s’entend avec les chats et la plupart des chiens (mis à part les mâles non castrés).

« Il a bénéficié de séances avec une super éducatrice pour travailler sur des petits problèmes de prédation sur les joggeurs et les vélos, et il a beaucoup progressé, confie l’une de ses anges gardiennes à la rédaction de Woopets, comme sa famille d’accueil ne peut plus s'occuper de lui, on en cherche une nouvelle d'urgence, et pourquoi pas des adoptants. »

© In Dog We Trust

A lire aussi : Les retrouvailles entre un chien perdu lors de l'évacuation de sa maison menacée par les incendies et son maître

Malgré ses nombreuses qualités, Bambou n’a toujours reçu aucune demande. Son foyer idéal ? Des personnes dynamiques vivant à la campagne ou en ville, qui auront suffisamment de temps à lui consacrer et lui proposeront régulièrement des balades en pleine nature. « Il adore les activités comme la randonnée ou le canicross », précise l’association.

Vous cherchez à agrandir votre petite famille ? Un partenaire d’aventures fidèle et aimant ? Alors Bambou est peut-être votre âme sœur !

Pour obtenir de plus amples informations sur Bambou (compatibilités, besoins spécifiques…) et la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.