Après avoir soutenu les athlètes américains lors des derniers JO, Beacon, le chien mascotte a été hospitalisé et a reçu le soutien de milliers de fans qui espéraient sa guérison

Tracey Callahan Molnar ne pourrait pas être plus fière de son compagnon Beacon. Durant les 2 mois de Jeux Olympiques à Paris, en 2024, le Golden Retriever était une véritable mascotte pour tous les athlètes américains. Formé pour apaiser ceux qui en ont besoin, il a permis aux sportifs d’évacuer le stress et de se détendre, tout cela par sa simple présence !

Parmi ses “clients”, on pouvait notamment compter Simone Biles et beaucoup d’autres athlètes très célèbres. Malheureusement, peu de temps après la compétition internationale, le toutou a été admis d’urgence en clinique vétérinaire suite à l’apparition de symptômes très préoccupants…

© @goldendogbeacon / Instagram

Une dégradation soudaine et inexpliquée

Très inquiète, sa maîtresse a expliqué lors d’un entretien relayé par le média Today, que Beacon souffrait d’une forte fièvre, d’une sévère difficulté respiratoire et d’autres complications alarmantes. D’après ses propos, le vétérinaire avait également décelé, au cours d’une radiographie, “du liquide dans sa cavité thoracique”. Immédiatement, le canidé avait donc été hospitalisé dans l’espoir d’être remis sur pattes…

Désormais suivi par plus de 55 000 abonnés, Beacon a reçu de nombreux messages de soutien ainsi que des voeux de bon rétablissement venant du monde entier. Des ondes positives qui ont visiblement porté leurs fruits puisque, plus d’une semaine plus tard, il a finalement pu rentrer chez lui ! “Beacon n'est pas encore sorti d'affaire, mais je ne suis pas sûre que nous aurions pu y arriver sans votre aide”, a assuré Tracey avec une vive reconnaissance.

Une guérison miraculeuse

Toujours d’après les dires de son humaine, Beacon serait en bonne voie de guérison. Néanmoins, malgré les nombreux examens effectués, les vétérinaires ignorent toujours ce qui a causé ses soudains problèmes de santé. Ils ont d’abord pensé à un mésothéliome (cancer très rare qui se développe dans la plèvre), mais ce terrible diagnostic a finalement pu être écarté après un examen précis. Aujourd’hui, Beacon va beaucoup mieux. Il a retrouvé toutes ses capacités physiques et continue d’apporter tout son soutien aux athlètes américains.

