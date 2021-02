Lady Gaga : son promeneur de chiens blessé par balles et ses 2 Bouledogues enlevés. Elle offre plus de 400 000 euros pour les récupérer

Alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga en l’absence de cette dernière, Ryan Fischer a été attaqué des individus armés qui lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Les assaillants sont repartis avec 2 des canidés. La chanteuse et actrice aurait promis une récompense d’un demi-million de dollars pour les retrouver.

2 des Bouledogues Français de Lady Gaga ont été enlevés de manière extrêmement violente, et l’homme qui les promenait grièvement blessé par balles, rapportait TMZ ce jeudi (25 février).

L’attaque avait eu la veille vers 22 heures, dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles, non loin de son domicile. L’artiste américaine se trouve actuellement à Rome pour le tournage du film « Gucci ». En son absence, Ryan Fischer, 30 ans, se chargeait de promener ses 3 chiens. Dans la rue, des hommes armés se sont approchés et ont fait feu sur lui, l’atteignant à 4 reprises sur la poitrine.

Les agresseurs se sont ensuite emparés de Gustav et Koji, les 2 quadrupèdes en question, alors que leur congénère Miss Asia a pris la fuite. Les voleurs sont repartis avec les chiens à bord d’une BMW de couleur blanche, d’après les premiers éléments rendus publics par la police.

Peu après, des policiers ont retrouvé la chienne qui s’était enfuie. Elle était saine et sauve. Le garde du corps de Lady Gaga est allé la récupérer au commissariat.

Lady Gaga's dogwalker, who was shot in the chest four times, was found by Police 'conscious but barely breathing' https://t.co/p3qT46hNCs pic.twitter.com/mmvdPR2U2N