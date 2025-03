Un détail sur son passé explique pourquoi cette chienne adoptée ne leur obéissait pas (vidéo)

Becca Kuperschmid et sa famille n’étaient censées héberger et s’occuper de Lady qu’à titre provisoire, pour préparer cette chienne à être adoptée par une autre personne, mais elles ont fini par trop s’attacher à elle pour la voir partir. Tout était parfait, à un détail près ; elle ne leur obéissait pas. Ses humains se sont longtemps demandé ce qui n’allait pas sur ce point, avant d’obtenir la réponse de la part d’un ami hispanophone.

Becca Kuperschmid habite New York. En décembre 2024, la jeune femme avait décidé d’offrir l’hospitalité à un animal provenant d’un refuge, sa famille ayant toujours aimé les chiens.

C’est ainsi qu’elle s’était vu confier Lady, une chienne qui avait été prise en charge par True North Rescue Mission. Cette association vient en aide à des canidés issus de refuges basés au Texas. Elle les amène à New York, où elle s’emploie à leur trouver des foyers aimants.

Becca Kuperschmid hébergeait Lady en tant que mère d’accueil. En d’autres termes, elle ne le faisait que de manière temporaire, le but étant de lui permettre d’apprendre ou de renouer avec la vie de famille dans l’optique de son adoption par quelqu’un d’autre.



@beckymentality / TikTok

La New-yorkaise et tout le reste de la maisonnée sont toutefois tombés sous le charme de la chienne. Assez vite, ils ont commencé à se dire qu’ils allaient probablement succomber au « foster fail ». Cette expression désigne l’adoption d’un animal par sa famille d’accueil.

Décrite par Becca Kuperschmid comme étant « une fille si douce et extraordinaire, incroyable dans la voiture, ayant parfaitement appris à rester dans sa cage à être propre et étant si pleine d'amour », il était clair que Lady venait de trouver pleinement sa place au sein de cette famille.

L’adoption a donc été officialisée. La chienne a continué de susciter l’admiration de ses humains, qui rencontraient toutefois un problème avec elle ; Lady ne leur obéissait pas. Ils avaient beau lui adresser les ordres les plus basiques et essayer de lui apprendre les tours les plus simples, « elle ne bougeait pas [et] ne répondait pas ».

Ce n’était qu’une question de langage

Ils étaient face à une véritable énigme, jusqu’à cette récente visite rendue par un ami équatorien. Ce dernier leur a suggéré d’essayer de communiquer avec elle en espagnol. Il avait raison.

Quand Becca Kuperschmid et les siens lui ont adressé des ordres dans la langue en question, le regard de la chienne s’est illuminé et elle s’est exécutée. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 25 février 2025 sur TikTok où elle totalise 2,5 millions de vues et relayée par Newsweek :

